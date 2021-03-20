【本報訊】劣評如潮的「安心出行」計劃終於遇到知心友，意大利菜餐飲集團CAPO Group發聲明指，礙於太多顧客拒使用安心出行而又未能提供正確姓名及電話號碼，決定不再接待拒用安心出行的顧客。本來人氣一般的CAPO馬上聲名大噪，網民紛紛留言炮轟，有人建議餐廳索性永久關閉免卻一切疑慮。

餐廳稱「受夠」 網民促結業

擁六餐廳的CAPO Group日前在facebook發帖稱，鑑於疫症爆發，「只有確保員工及顧客安全，我們才能安枕」，因此需要一個可靠方法登記顧客資料，而唯一可靠的法就是安心出行。CAPO稱透過安心出行，集團得知兩名曾光顧上環餐廳Pinco Pallino的客人可能染疫，從而作出迅速反應，24小時內關閉分店清潔。

帖文指安心出行助集團減低疑慮，並以警告口吻稱：「如果你說沒有電話、沒有wi-fi或手機壞了，或你提供了假名和電話，又或者你寫字太潦草而我們難以閱讀，那對不起，我們真的受夠了，我們感到不安。所以要麼掃描安心碼，要麼準備被我們謝絕接待。」早在本月10日，CAPO已在fb宣佈只接待電話或電郵預約客人，然則該集團理應毋須倚賴安心出行追蹤客人身份。

CAPO新政策惹來強烈反彈，大量網民留言「祝你好運」，有人更「祝福」CAPO關門，這樣就肯定可以減低集團的安全疑慮。有人開玩笑表示期待集團下一步要求食客每口進食之間戴口罩，有人則嚴肅質疑集團不尊重客人私隱。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，他經營的火鍋店九成以上顧客不使安心出行，有顧客更填寫假資料，「習總、777一日都嚟幾次，係有啲煩」。惟他認為餐廳不應將困難埋怨並轉嫁給消費者，「好明顯安心出行係政府藉防疫嚟監控我哋，根本對抗疫冇幫助」。林認為食肆強制客人使用安心出行沒好處，更隨時影響生意。林補充，明白消費者想對政府監控作微弱反抗，但呼籲食客盡量填真資料，「我哋都好難做」。