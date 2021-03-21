有百年歷史的深水埗主教山配水庫險被拆卸，經民間極力爭取，古物古蹟辦事處終評為一級歷史建築物。水務署早前曾稱計劃今年內有限度開放配水庫予市民參觀。港台《城市論壇》討論主教山配水庫保育方向，規劃署前署長凌嘉勤建議拆除配水庫頂部的部份位置，讓更多陽光可以照射入內。2018年已發現主教山配水庫保育價值、建築設計師林嘉慧則稱盡力保留完整建築，特別是頂部位置，「如果拆咗佢（頂部），下面紅磚拱門全部都要加固，就要加一堆同原先建築物冇關嘅嘢喺呢度，破壞原真性、建築物價值」。

建築師林嘉慧倡復修頂部免倒塌

「主教山配水庫文物報告」籌備小組成員、建築設計師林嘉慧，2018年研究公共屋邨的公共空間時發現主教山配水庫，當時她在研究中提出加固配水庫的頂部，不干預居民的自發性健身設施外，亦令該地下空間活化成禪修空間，減少干預建築物內部，「咁就可以兩個空間同時使用」。她提到，當時諮詢結構工程師、教授等，如拆卸配水庫頂部，只餘下紅磚拱門、石柱等，難以長久支撐，故建議頂部須做復修工程。

她表示，民間希望可以盡力保留完整建築，特別是其頂部位置，海外幾乎難以找到如主教山配水庫同一組合的建築物，「如果拆咗佢（頂部），下面紅磚拱門全部都要加固，就要加一堆同原先建築物冇關嘅嘢喺呢度，破壞原真性、建築物價值」。她建議，主教山配水庫做好復修工作，廁所等其他設施可增設於主教山其他位置。

凌嘉勤否認曾稱要拆除8成上蓋

規劃署前署長凌嘉勤表示，配水庫位於主教山，屬公共休憩空間，猶如一個「鬧市中的微型公園」，不應復修時建設過量土木建築，理應盡力維持原狀。他建議可以加設樓梯，或需再拆除配水庫頂部的部份位置，令更多陽光可以照射入內等，亦加強通風等。

被問到他早前接受訪問時曾稱需拆除80%配水庫上蓋部份，他今日在節目指，要先弄清上蓋的結構安全問題，而拆卸多少部份應交專家評估，更稱：「我唔知點解講要拆8成 （配水庫上蓋），只係話拆多啲。」

測量師學會前會長何鉅業：須平衡安全及用途

測量師學會前會長何鉅業稱，他實地視察後，發現配水庫頂部有不少裂痕、滲水等，做加固工程時有難度，保留完整建築物雖為大原則，但須平衡安全及用途，「唔可以一啲都唔畀掂，咁等於100年前水庫，意義唔喺呢度」。他指出，主教山配水庫屬於其中一個早期九龍重力自流供水系統，為城市發展的里程碑，建議可在該址展示相關歷史資料，加深市民認識。

談到配水庫內加設展覽，林嘉慧則指，成功活化的建築物應不斷提供新資訊或融入大眾生活，吸引市民繼續去。她舉例，意大利威尼斯有劇院翻新後成為超市，購物時可以觀看壁畫，「唔係睇咗一次就算，因為都冇新嘢，然後10年後再返嚟睇，咁就係失敗（保育）」。何鉅業則指，展覽同樣可以加插新科技等元素，不一定是沉悶。

港大建築保育學講師：機制未能有效評級公共設施

建築文物保護師學會內務副會長、港大建築保育學部講師張家榮補充，開放主教山配水庫的也要留意人流管理，如果大量人流湧入，或會影響當區居民使用的休憩空間。

他提及，主教山事件反映現有機制未能有效評級公共設施等，以評級建築物的標準來評定相關設施亦不合理，並以李小龍故居為例，雖建築特色不大，因李小龍曾居住，故社會價值較高，因而須保留，「主教山見到件事，最重要唔係美學，而係九龍水庫為最重要嘅重點」。林嘉慧建議成立聯合平台，讓公眾、持份者及專家等可以就保育建築物提交意見。

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