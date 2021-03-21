因《國安法》流亡英國嘅前民主黨立法會議員許智峯，本月初轉戰澳洲後，目前仍喺澳洲達爾文（Darwin）接受隔離。阿峯今日（21日）就向八方透露，近日收到一名自稱係澳洲財長Simon Birmingham嘅WhatsApp訊息，聲稱有「好重要同保密」嘅嘢要同佢傾，話想向佢提供幫助，但講講吓，就話呢個「行動」唔方便由澳洲政府直接出錢，叫阿峯匯啲錢去香港荃灣一個商場內嘅洗衣舖？！

阿峯收到呢個訊息後，即時覺得相當可疑，認為極可能係詐騙訊息，並喺問過澳洲當地記者後，得悉該名官員嘅電話近日曾被黑客入侵，令佢相信今次可能係有嚟自香港嘅騙徒，想透過今次行動呃錢。佢又話，由於早已覺得呢個訊息唔妥，所以並無匯錢去呢間洗衣舖，至今亦無任何損失，笑指今次事件「好似拍戲情節咁樣」。

經過今次事件後，阿峯話嚟緊將加強警惕，並透露自己完成隔離程序後，下星期會飛去澳洲另一個城巿落腳，目前一家人情況安好。佢又話，隔離期間十分忙碌，不時都要接受訪問，亦有同澳洲嘅議員同官員接觸，傾吓自己下一步嘅工作。

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