【本報訊】主教山配水庫險被拆卸，喚起港人關注歷史建築保育。民間組織本土研究社調查發現，古物古蹟辦事處於2000年完成的全港歷史建築普查，涉及8,800幢戰前建築，其後挑選1,444幢進一步評審。本研社認為，8,800幢建築物名單中，有不少具歷史價值的「漏網之魚」未獲審視，包括相信戰前落成的九龍城唐樓及已被拆卸的李小龍故居等。

記者：鍾雅宜

古蹟辦1996年至2000年間進行全港歷史建築普查，記錄約8,800幢建於1950年以前的建築，挑選文物價值較高的深入調查，2009年公佈完成1,444幢評估工作，交由古物諮詢委員會審視，至今12年，尚有31項建築評級有待確認。主教山配水庫事件後，外界質疑政府檢視歷史建築時有遺漏，古諮會主席蘇彰德曾透露，當年普查尚有100至200幢值得再深入評估，形容是「滄海遺珠」，期望任內完成。

九龍城大型重建恐毀古蹟

不過，古蹟辦過去一直未有公佈8,800幢歷史建築的普查名單及挑選準則，本土研究社透過公開資料守則取得整份8,803幢建築物名單，但名單僅顯示建築物地址及區域，建築物落成年份及簡介均欠奉。本研社初步檢視，發現不少具歷史價值的「漏網之魚」未被列入進一步評審名單，包括估計建於戰前、位於九龍城南角道3號的唐樓、現已拆卸、曾獲團體力倡保育的九龍塘金巴倫道41號「李小龍故居」，及已獲業主復修的皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站等。

本研社研究員鄭捷龍指，南角道3號屬九龍城區內碩果僅存設騎樓的唐樓，該區有大規模重建，擔心唐樓有被清拆危機。記者日前所見，該幢唐樓似乎已空置。金巴倫道41號李小龍故居亦在名單上，卻已被拆卸。鄭捷龍認為，若當年古蹟辦能及早審視其歷史價值及作評級，它或能逃過清拆命運。

已故國際巨星李小龍一家1970年代初曾居於該處，他離世後，富商余彭年買入大宅改為時鐘酒店，曾計劃將物業捐出及建成李小龍紀念館，但政府「企硬」拒應允部份復修條件，計劃2011年告吹。

建築文物保護師吳韻怡初步檢視南角道3號外貌，相信它於戰前落成，除有騎樓，屋頂有裝飾及雕刻等，認為具一定歷史價值，與同區屬三級歷史建築的衙前塱道中醫館「大和堂」風格類似，後者獲活化為咖啡店，但該唐樓位處的九龍城區，「佢面積細，保育較難，如果普通業主買咗，相信好大可能拆卸」。

本研社促再審視兼擴定義

吳韻怡亦對李小龍故居被拆卸感可惜，並批評古諮會「一年先開得四次會，每次傾幾間（歷史建築）」，評審工作進度太慢。

鄭捷龍亦稱，歷史建築名單2000年時完成，至今已21年，即使當年最年輕的建築物已至少逾70年，可能面臨拆卸或已被拆卸，當局應全面審視名單。再者，不少民間認為具歷史價值的構築物亦沒有列入名單，例如由蘇格蘭近衞隊第二營1927年所製的上水大石磨石砌軍徽、戰時防空洞、部份水務設施及上百年歷史的古道等，認為當局須擴大歷史建築定義。