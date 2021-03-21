自「2.28大起訴」後，因參與民主派初選被控「串謀顛覆國家政權」的47人，至今已被還柙約三星期，當中僅11人獲准保釋。今早繼續有被捕者親友，風雨不改到荔枝角收押所探訪，其中尹兆堅的民主黨戰友引述指，與尹同倉的外籍囚友，均為他下周二保釋覆核成功祈禱，「天主教、基督教、錫克教、佛教、穆斯林，都齊晒呀」；梁國雄妻子則指，長毛閱報得知有中國維權人士女友被捕，對自己無法現身聲援感到「心悒」。

民主黨主席羅健熙與前立法會議員張文光結伴探望尹兆堅。羅指，尹轉回吃私飯後「個人又漲返小小」，且狀態不錯，目前正為下周二的保釋覆核作準備；張亦指，尹就自己的身型「初頭又話自己瘦尹，跟住想自己係壯尹，點知而家又肥返少少」。

一晚閱畢張文光所著10萬字旅遊書

張文光續指，尹兆堅在收柙所中「睇書睇得好快」，如早前為他帶進了一本自己所著的旅遊書，「嚇死我，我本書都成10萬字，一晚睇晒，我話佢好誇張，佢話『係呀，時間就係咁過』」。張又說，與尹同倉的不少外籍在囚人士，均為他保釋成功祈禱，「泰國、越南嘅人用佛教嘅方法為佢祈禱，巴基斯坦就用穆斯林嘅方法，仲有印度嘅錫克教，牧師、樞機又嚟探佢」，自己亦希望他在眾多祝福下，可成功獲保釋。

長毛獲悉許志永女友被捕 無法現身聲援感心悒

梁國雄妻子陳寶瑩指，長毛今日精神不錯，但閱《南華早報》時，得知中國民運人士許志永的女友李翹楚被捕，自己卻因身陷囹圄無法發起聲援，對此感到「有啲心悒」，「以前我哋一定會去新華社聲援，而家反而要人哋聲援（自己）」。陳又指，15分鐘探訪時間「冇乜好講」，與長毛都是一般閒談，但他亦表示在收柙所生活沉悶，「咁耐都淨係見到范國威，一齊放風可以傾幾句計，談起往事⋯⋯好似2011年五區公投，講返以前嘅嘢，打發下時間。」

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