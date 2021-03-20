去年12名港人疑潛逃台灣時被內地當局截獲「送中」，被秘密關押於深圳鹽田看守所，其中8人預計明天（22日）刑滿出獄，將被移交返港。一直支援家屬的「12港人關注組」將繼續協助家屬，有成員透露，部份家屬近日心情越來越焦慮，「擔心特登去到（警署）都見唔到親人。」而早前為事件奔波的朱凱廸、鄒家成、岑敖暉已因初選案身陷囹圄，未能再公開發聲，有關注組成員坦言「完全打亂計劃」，仍需摸索未來路向。

迄今未有政府人員接觸家屬

案發時未成年的廖子文及黃臨福早前不獲起訴，兩人去年底被移交返港。關注組其中3名成員接受《蘋果》訪問時稱，預料明天的情況會與上次移交安排相若，現時主要為家屬提供兩方面支援。他們稱8人的律師明天將會到天水圍警署陪同各人錄口供，如有需要，關注組亦會轉介星火提供法律支援。他們亦已聯同星火、石牆花為家屬準備還柙物資，亦會視乎家屬需要再提供協助。

關注組稱截至昨日（20日），仍未有任何政府部門或人員就移交事宜接觸家屬，即使有家屬曾主動向警方查詢，對方都未有正面回應。關注組昨日下午已與家屬會面，商討明天的安排。成員Ｗ透露，越接近8人移交回港的日子，部份家屬心情越焦慮，「主要驚有變故，即使同佢哋講好可能係好似上次咁嘅情況，佢哋都會有好多擔憂，擔心特登去到（警署）都見唔到親人。」

核心成員正還柙 關注組嘆難公開發聲

以往支援家屬的鄒家成、朱凱廸、岑敖暉及涂謹申多次就12港人案見記者，如今其中3人正在還柙，沒有被起訴的涂謹申近來亦鮮有發聲。

8人移交香港前幾天，記者紛紛向關注組查詢當日安排，3人笑言：「你見我哋都未答、答唔到你哋，因為我哋內部都未傾好。」

成員S稱，現時關注組面對最大的困難是沒有人可以公開露面發聲：「我哋冇人可以出嚟，扑個咪都唔知做唔做到。」他續稱，若成員不能公開露面，很多行動都會受限，例如關注組現時已沒有再擺街站，「始終我哋冇咗門面人物，好難push到啲咩行動。」

成員憂角色落入「協助罪犯」控罪元素

關注組的社交平台專頁上月起已大幅減少發佈帖文，Ｗ坦言現時沒有契機發聲，他稱12港人之前回歸無期：「完全唔知佢哋幾時審、幾時返嚟；而家知道晒幾時返，都冇乜嘢可以炒起個熱度。」S則表示，自己最大的憂慮是法律風險，他擔心關注組的角色容易落入「協助罪犯」的控罪元素，故未能組織任何大型行動。

三人不諱言事前曾預計朱凱廸等人需還柙，「但冇諗過咁快」。初選案被捕人本應4月初才到警署續保，關注組原本預計他們明天仍可應付移交事宜，現時「完全打亂晒所有計劃」。

另一名成員C坦言「47人案對成個campaign（12港人）影響好大」，他稱不少成員早前亦忙於處理47人案，「3月中先settle，22號轉眼就到喇」，形容「到呢刻都仲有啲混亂」。

仍待摸索未來路向 反思「冇政治領袖應該點行落去」

訪問期間，每當問及關注組的後續行動，3人均指「未有定案」、「真係未知」。他們承認關注組難以用原本的模式繼續運作，不過8人移交回港後，分別被判監2年及3年的喬映瑜、鄧棨然仍被內地當局秘密關柙，他們認為有必要繼續關注兩人情況，但眾人仍需時摸索往後路向。S稱關注組只是一個牌頭，「放唔放棄（關注組）反而唔係重點，係件事我哋唔會放棄，可能做嘅方式會唔同咗。」

Ｗ認為，12港人案是全香港的縮影，反映港人正面對國家級打壓。他稱47人案發生後，關注組以至全香港人都要面對重新定位、重新摸索的關卡，「畀全部人去反思，當我哋枱面上冇政治領袖去領導嘅時候，公民社會點樣運作，香港人點樣喺各自崗位上繼續行落去、點樣增值自己，迎接越嚟越黯淡嘅時代。」

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