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【本報訊】大嶼山的沙螺灣村近年屢現「封村」、佔地建行車徑等問題，城規會年初就《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》刊憲，表明要阻止該區出現「雜亂無章、影響自然環境」的發展項目。兩公里外的䃟頭村同被納入草圖，土地註冊資料顯示，村內土地原來早就有外來財團「插旗」，其中香港置地早在1985年於䃟頭大手購入96個地段，等待政府發展大嶼山；2002年亦有何鴻燊家族成員加入收購。按規劃署擬定的分區計劃大綱圖，部份財團囤積的地段落入可建丁屋的「鄉村式發展」，民間團體本土研究社質疑政府做法，「咁係咪間接配合套丁行為？」

記者︰丘庭亮

自2013年起，與機場一水之隔的沙螺灣村多次有村民建閘「封村」，又擅自擴闊公家路、開墾農地、山坡等。城規會年初就《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》刊憲，雖未有點名批評沙螺灣村，但就在文件內多次提到規劃是為了「對付違例發展和不適當地改變用途的情況」。

除了沙螺灣村，在兩公里外，屬東澳古道「第一站」的䃟頭村，同被納入發展審批地區草圖，規劃署亦已為分區計劃大綱草圖擬稿，暫時䃟頭村約八成半土地被劃作綠化地帶，亦有部份計劃劃作農地、鄉村式發展地帶等。按城規會文件，䃟頭被劃作鄉村式發展的範圍只夠興建43座村屋，相等於未來10年估計需求的三成。

根據大綱草圖擬稿，䃟頭劃作鄉村式發展而又可建屋土地有約1.08公頃，可建丁屋43幢。以村內一幅面積最大、而又未建屋的鄉村式發展土地為例，有約四分一土地上述財團都擁有，面積約7,000呎，當中以譚伊麗等人佔得較多，置地亦有兩塊地在其中。

變相逼村民買地建屋

80年代初期，港英政府進行《North Lantau Development Investigation》研究，打算發展北大嶼山興建新市鎮，吸引地產商提早佈局，購入北大嶼村落土地。不過發展計劃因北大嶼山的珍貴生態價值而告吹，原有新市鎮規劃範圍亦被改劃作保育區，部份土地一直荒廢至今。

土地註冊資料顯示，香港置地早年就曾在䃟頭村收地，1985年透過Corona Land Company Limited大手購入村內96個地段，希望趕在政府發展大嶼山前提早「插旗」，而Corona Land一直由香港置地（信託）有限公司持股至今。

2002年，䃟頭村再有超過40個地段被譚伊麗和麥家興以個人名義共同購入。資料顯示，麥家興是已故賭王何鴻燊的外甥、十姑娘何婉琪兒子，早年曾在上海經營地產業務，他因喉癌在2017年9月病逝，業權現由遺孀繼承。

丁地有限，䃟頭村村長謝擎天直斥規劃署的做法「離譜」，他評估後發現，鄉村式發展實際僅可建丁屋約30幢，而當中近三成地段屬發展商持有，變相令村民須向發展商買地才可申請興建丁屋，「𠵱家政府做嘅嘢只會令大家誤會加深」。

本土研究社成員陳劍青對於規劃署把發展商持有土地劃入鄉村式發展做法感到「莫名其妙」，「好似暗中支持違反丁屋政策嘅套丁」。他質疑規劃署有否向地政總署了解土地實質情況，「嗰個地方已經係由發展商持有，係咪仍然劃嗰個地方做丁地呢？咁係咪間接配合套丁行為？」