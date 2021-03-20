《易經》有云飛龍在天見龍在田，寫實唔及飛龍在田廢物歸天（Heyo mode），幾千年來中國人以《易經》64卦推斷吉凶禍福，今天風水師李應聰更用來替人選擇武肺疫苗，他解釋：「究竟打復必泰好還是科興好？二擇其一沒有答案，可以透過占卜，看看他打這兩隻各自的卦象是甚麼，從而多一個參考。」

話之你《易經》定《易筋經》，健康大事占卜問前程？但專家憑感覺撐科興，到底邊個扮勁懶有型？就算你話「易」苗卜卦so crazy，似乎同個人感覺難分軒輊，打完唔知安心出行定出事，話唔定係安心上路嘅意思，八位壯士恭候多時，記得預約知定唔知？（又係Heyo mode，與受訪者無關，甚至與Heyo無關。）

撰文：蘇恩祖 攝影：董立華

今時今日世道福禍難料，成為第四十八個不得了，朝早6點敲門嚇你一跳，平時有得笑就要得啖笑。面對疫苗占卜這題材，記者向李應聰師傅明言我會大玩遊戲文章，他本人恁地認真，解釋《易經》64卦，其中十卦大吉：豐、頤、中孚、豫、大有、泰、益、家人、既濟、復；大凶也有十卦：屯、大過、損、夬、蹇、蠱、否、無妄、剝、坎。他正經對待占卦，但也不忘湊記者的趣，用語輕鬆幽默，直言上十卦「好Ｘ靚」，下十卦「死Ｘ梗」。

科興定係復必泰 係好係壞先睇牌

記者也湊他的趣，雖絕無注射任何疫苗之意，仍找他占卦，先問科興，他一面洗牌，一面指示我內心反覆詢問：「如果我𠵱家打科興疫苗，身體會唔會有嚴重副作用？」我不停地想着這道問題，然後依他吩咐用左手切牌，左手抽一張牌，得到第15卦謙卦，他解釋：「謙卦是恭敬的牌，即是說你打科興疫苗不會有嚴重不良副作用，這張牌安全。」上天點解要咁對我？因為我硬淨死唔去？「唔係，係因為你後生。」

謙卦又名地山謙，雖不入「好Ｘ靚」之列，也算中上，「謙卦是相當不錯的牌，證明中國的科興好安全，對你嚟講。」他指同一支疫苗人人反應各異，所得卦象也不同，甲之蜜糖乙之砒霜，不能一概而論，如此說來疫苗本身無害，李師傅鼓勵大家接種嗎？「To be fair，打疫苗不止為了個人，而是為了整個地球，越多人打越能減弱病毒散播速度，我覺得本身不是壞事，只不過每人為地球之餘也自私，希望自己打一隻相對安全的疫苗而已。」

以上純屬受訪者意見，與本報立場無關，記者只關心他有沒有替自己占一卦，他說：「我冇，因為我唔打住，我打嘅時候就會占，到時我話你聽。」說甚麼為了地球，多麼的偉大，為何自己不打？「因為我好忙⋯⋯」問答雙方本應互相尊重，但我認衰，聽到這話忍不住叫他食蕉，他呼冤：「真係好忙喎，唔得呀？又未到我的年齡層，又未到我的行業，我點解要爭住打，係咪先？嚟到我就會打，但未嚟到，政府都未畀我打！」

話明凶卦都要打 揀條黑路別怨他

記者如法炮製復必泰，開出59卦渙卦，「這一張叫風水渙卦，散渙之意，對你來說復必泰反而不良副作用明顯地大過科興，因為科興是謙卦，而復必泰是風水渙卦，即是說兩隻比較下，你比較適宜打科興。」上天點解又要咁對我？「這支卦是不是很差？不是，它只是有散渙的現象，比科興差少少，但不是很嚴重。」還好不入「死Ｘ梗」之流，只是精神上戇居一點，李應聰卻加一腳，「但精神散渙可能因為體內DNA、基因改變了。」改變DNA咁緊要，豈不是變成Hulk？「For example啫，我點知成份係點啫，我又唔係醫生！」

數《易經》最正，首選泰卦（地天泰），要是第一支疫苗抽到這張，不用問第二支；若將問題改為「科興與復必泰哪一隻疫苗更適合我？」而抽中泰卦、復卦（地雷復，代表復原），大家知道如何取捨，很可惜《易經》不設科卦、興卦；坤卦（坤為地）有媽媽保護孩子之意，代表疫苗能保護閣下；解卦（雷水解）意指迎刃而解，「你打疫苗目的是解除封關束縛、感染武肺的問題，出現雷水解即是這支疫苗幫到你。」

李師傅使用易經塔羅牌，卦象化為圖像，否卦上面橋梁斷裂，楊岳橋萬萬不能抽到這張。否卦又名天地否，恰恰與地天泰相反，乃最凶的卦，陰陽失調，天地都叫你不要打這支疫苗。

記者讀書少，不知這裏否讀作鄙，又自作聰明以為屯門人抽到屯卦（水雷屯）大吉，原來屯讀作津，只見圖上山洞漆黑一片，寓意接種這疫苗如同摸黑搵路，大凶；無妄卦（天雷無妄）圖上有人倒卧路邊，蹇卦（水山蹇）跛人行山，都不要打。

要是閣下兩卦皆吉，兩支疫苗任擇其一；兩卦皆凶代表體質受不了疫苗，建議暫時不要注射。雖說疫苗占卦是隨李師傅其他服務奉送，萬一有人接種所謂吉利的那一支然後出事，找他麻煩怎辦？他笑言：「佢死咗，點找麻煩？好老實講，卦象只是給客人多一個參考，當你自己決定要打，但你心大心細不知打哪隻，除了醫生給你的建議，也希望多一個參考，當然我們作為成年人必須相信科學及醫學。」記者關心法律責任問題，「我做的事沒有法律責任。」不負責任？「不負責任㗎，好明顯啦！我免費幫你占，有咩責任可言？」

假若客人抽到天地否、無妄凶卦，仍一意孤行要打呢？「唔關我事，我只幫你開牌，唔係我決定你打唔打，我又唔係林鄭！」他會去接種中心大叫針下留人嗎？「不會，他受不受到這一劫都是他的命運，與我無關，總有原因才有劫，原因可能是你打得邊爐多，所以有大腸癌，食得煙多有肺癌，總有原因，你唔會無端端企喺度突然自焚死咗。如果兩支卦都不利，佢仍堅持要打，呢個都係佢要應嘅數，我冇得阻止。」

記者定會叫苦主家屬找他算賬，他說：「我開咗天地否你都要打，關我乜嘢事？即係你占咗復必泰係風水渙，你打完真係變咗儍仔，渙散咗精神，咁你賴我？我占咗畀你睇，你知㗎喎，你堅持要打，我點幫到你？」他又提醒我：「你記得打（科興），抽到咁靚嘅牌，唔打嘥晒。」死咗點算？「返嚟搵我，我幫你超渡。」他又不負責任了，「我好負責任，幫你超渡，你想要泰國式定係道教式，我都識人，放心，再唔係我念108次藥師佛咒畀你！（講笑）」

人人都有第六感 醒神則靈有得諗

早前有社運中人問官司，李應聰倒沒卜卦，從八字斷定對方有事，果然入獄。占卜問卦有人說是問道於神，基督教牧師指摘此舉交鬼，究竟是神是鬼？「這跟神鬼一點關係也沒有，其實是你自己的第六靈感。每一個人的人生等同宇宙小磁場，我們本來可以和天地交感，因為我們都是萬事萬物其中一個成員，但人有七情六慾，人越來越大，對天地之間大自然的感應越來越弱，我們需要透過一些工具喚起第六靈感。」

食齋靈力特別大？「除了口裏食齋，你的身心都要齋戒，如果你經常去夜場、夜總會、叫雞，你份人慾念重，你的卦就不會準確。」這個要求是對卦師而不是客人，「譬如你去做鹹嘢，因為你會洩氣，洩咗啲嘢出嚟，精神渙散。」若然對手是自己老婆呢？「老婆大晒？老婆唔係女人？」他說：「另外飲酒會令人暈暈哋，全部都係精神渙散的娛樂，那段時間不適合占卦。」吸毒呢？「吸毒一定唔準，吸完隔一陣精神返可以（但不鼓勵），吸毒期間唔得。」

卦師在占卜那刻必須集中精神，萬萬不能鬧着玩，倘若正值生死存亡，精神力量最集中，占卦百分百準確，所謂心誠則靈，「客人可能唔集中，冇所謂，但我要集中，因為張牌係我開。」記者很懷疑剛才李師傅幫我占卜時精神渙散，才叫我打科興，但他說：「我當然非常集中，你見我幾認真，唔笑。」問題是他在此之前去過廁所，未開牌先握過其他東西，「就係屙完，個人可以集中，我忍住就唔集中，你明唔明？就係咁囉。」