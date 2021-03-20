【本報訊】被視為監控人民手段的電話卡實名制公眾諮詢昨日結束，商務及經濟發展局長邱騰華聲稱，大部份意見同意實名制有助防止罪行，但政府會考慮放寬公司登記限制，由原定於每個通訊商登記最多三張電話卡，提升至雙位數。不過公眾最關注的私隱問題，則未獲具體回應。

政府計劃引入電話智能卡實名登記制度，杜絕俗稱「太空卡」的預付儲值電話智能卡，理由是太空卡往往被不法之徒利用作違法活動。實名制將強制用戶提供個人資料，包括姓名、出生日期、身份證明文件號碼等。

計劃的公眾諮詢期昨日屆滿，商業電台引述邱騰華稱，諮詢期內收到過萬份意見，政府有與不同政黨、商會接觸，大部份都同意立法對防止罪行有幫助。當局明白零售、物管、科技等行業對電話卡有較大需求，因此打算放寬公司登記限制，由原定於每個通訊商登記最多三張電話卡，提升至雙位數，個人方面就未有定案。

IT界指無助防罪反對

公眾擔心實名制危害個人私隱，邱騰華辯稱，市民購買電話卡時毋須登記，只在使用時才需要登記，收集的資料與現時上台所需的資料無分別，而執法人員只能取得個人資料，而非通訊內容。

資訊科技界已向政府提交反對意見書，其中香港無線科技商會指出，新措施並未為受規管的電話卡類型作出清晰明確的定義，預付儲值電話卡種類繁多，包括本地卡、國際卡及漫遊卡，建議並未清楚列明當中哪一類電話卡應受新措施的監管。

「前線科技人員」facebook專頁亦發表意見，指雖然政府聲稱儲值卡實名登記制度是為了打擊罪行，但事實上，現時大多電話騙案都不是使用儲值卡，而是用其他方法，例如以虛擬話音應用程式（VoIP）。以規管儲值卡以防止犯罪行為，既不對症下藥，亦極容易被破解，對防止罪案並無實際幫助。