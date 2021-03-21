《港區國安法》去年實施後，港府一直強調將會推行國安教育，並制訂課程指引及官方教材。教育局長楊潤雄日前接受官媒訪問，披露局方將會向全港中小學派發內地發行的國情教育書冊《我的家在中國》作為輔助教材。

於中文中史地理科滲透「重要價值觀」

楊潤雄早前接受官媒中新社訪問，續貫徹官方論調，指「愛國者治港」是理所當然。他又憶述自己曾與學生到南京考察，體會到中國由百年前積貧積弱發展至今，是「一代又一代愛國者」的努力才做到。

楊潤雄又稱，教育局將透過學校課程、教材指引、課外活動等多種渠道，培養學生的國家觀念和身分認同，亦會在中文科，中史科或地理科等不同科目滲入「重要價值觀」。

他亦指，教育局將就憲法、《基本法》及《國安法》等教育製作官方教材供師生，並披露局方將會向全港中小學派發內地發行的國情教育書冊《我的家在中國》作為輔助教材。楊表示，該書冊將會以繁體字發行，並已將當中的內容更新。

北京師大特聘教授主編

參考訪問片段及資料，《我的家在中國》全套共分為6個範疇合共48冊，由北京師範大學「京師學者」特聘教授、全國德育學術委員會理事長檀傳寶擔任主編。該書冊早於2017年已曾在港澳地區發行。

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