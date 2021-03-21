意大利餐飲集團Capo Group Ltd早前表示，只准顧客使用「安心出行」登記入座旗下餐廳，指可減輕餐廳憂慮，事件引起公眾關注。集團旗下其中一間位於上環的餐廳今日照常營業，餐廳經理強調，措施只為保障客人及員工安全，又承認餐廳採取新做法前，曾有員工查看客人手寫的資料。有市民認為做法未能保障客人安全，不會選擇光顧只接待「安心出行」用戶的餐廳。

《蘋果》已向Capo Group Ltd查詢，正待回覆。

今日生意比平日減少

集團旗下、位於上環的餐廳Pinco Pallino下午繼續營業，店外仍貼出告示，稱只准顧客使用「安心出行」登記入座。餐廳經理Marco向《蘋果》表示，公眾對餐廳的做法有很多誤解。他解釋餐廳只希望為員工及食客安全着想。

Marco解釋，早前曾有確診者光顧該餐廳，當局因應食客的「安心出行」紀錄迅速通知餐廳，故餐廳認為應用程式有一定作用，並要求所有食客使用「安心出行」，以便追蹤。

他續指，餐廳之前曾接納食客以手寫方式提供資料。他承認員工曾查看部份資料，當時有人發現，有客人可能提供虛假資料。他擔心萬一再有食客確診，餐廳就未能依靠客人提供資料，追蹤密切接觸者。不過他稱餐廳做法始終是集團的決定，建議記者向集團查詢。

有員工透露，事件引起公眾關注後，有員工感到委屈、有壓力，今日生意亦比平日減少。他稱餐廳出發點只為保障食客及員工，不希望捲入政治爭拗。

市民：名潮食館爆疫 「安心出行」無通知

路過該餐廳的李小姐表示，不認同餐廳只接待「安心出行」用家可保障食客安全。她舉例指，早前K11 Musea名潮食館出現群組爆發，但有使用「安心出行」登記的客人事後未收到任何感染風險通知。

李小姐稱一直以來都選擇手寫個人資料，她不打算光顧只接待「安心出行」用戶的餐廳，「係我自己嘅選擇，填資料我會舒服啲，唔使download App。」她續稱平日有留意疫情相關新聞，如發現曾光顧有確診者到訪的餐廳，自己都會主動檢測、自我隔離，保障親友安全。

沈先生亦同意餐廳做法未能保障食客安全，「嘟完都冇意思，留唔留資料我都覺得冇意義」，又指如無其他選擇才會「焗住」光顧。不過他認為做法是由餐廳決定，故沒有太大意見，「間餐廳佢㗎嘛，佢鍾意唔做你生意都得。」

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