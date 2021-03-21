因創立「榮光敬拜事工」被《大公報》點名抨擊將「黃絲」教會「連登化」、 荼毒年輕信徒的傳道人王礽福，今日（21日）在社交網站發文，表示將於台灣成立「台北榮光教會」，另有牧師在英國成立「愛丁堡榮光教會」，同以《香港2020福音宣言》為共同信念，建立互不隸屬但互相守望的聯盟，冀日後聯繫友好，在不同地方建立榮光教會，牧養流徙的港人。

基督教宣道出版社社長、宣道會堂會傳道人王礽福去年以個人身份發起「榮光敬拜事工」，及後被左報點名批評。王礽福今在Facebook發文表示，他與另一名同被左報狙擊的牧師王少勇，將在台灣成立「台北榮光教會」，另一牧師楊建強則在英國成立「愛丁堡榮光教會」，以《香港2020福音宣言》為共同信念，建立互不隸屬，但彼此守望、資源共享的聯盟，日後也會聯繫信念相同的友好，在不同地方建立榮光教會，牧養流徙的港人。

王續指，這段時間很多人談及如何在海外傳承香港精神，並反問何謂香港精神？他稱，作為源於香港的信仰群體，更重要是傳承在香港的信仰經驗與神學反省，建立能不斷心意更新而變化的信仰群體。

據基督教媒體《時代論壇》早前報道，王少勇牧師去年8月已離開香港。王去年為「香港教牧網絡」的發起人之一，網絡經重組後至今亦未有解散。

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