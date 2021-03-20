【本報訊】玩具設計師陳澤棠（圖）日前出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成，急須兩周內換肝續命。陳的胞妹原打算捐肝救兄，可惜檢查後證實不適合捐肝，陳澤棠的膽紅素昨進一步上升至超標500倍，陳家焦急如焚。身形細小的陳澤棠妻子，原擔心肝臟體積不適合丈夫，惟昨亦接受檢查，望拯救病危丈夫。

AB血型的陳澤棠，昨於瑪麗醫院留醫，據知陳的膽紅素由前日460mg/dL一日內急升至昨日逾500mg/dL，超標500倍。家人指，陳澤棠雖仍然清醒，惟精神欠佳，視力疑受藥物影響變得模糊。

妻頂替接受檢查

身為家中長子的陳澤棠，與弟妹感情要好，其胞妹前日接受身體檢查，欲捐肝救兄，惟昨檢查後報告顯示胞妹身體狀況不適合捐肝，陳家頓感徬徨。與陳澤棠結婚多年的Crystal身形細小，原擔心肝臟不適合體形健碩的丈夫，當得悉姑仔捐肝希望落空，Crystal亦隨即接受檢查。陳澤棠目前排於AB型肝臟移植名冊首位，惟醫生坦言AB型肝少見，家人希望親屬能捐肝救他，亦呼籲熱心人捐出離世家人屍肝續命。

瑪麗肝臟移植中心副總監陳智仁表示，涉事病人曾一度肝昏迷，目前已清醒可對答，但病情嚴重，黃膽數高、有肝纖維，若病人一、兩周內未能移植肝臟，或會出現併發症，如肺炎、腎功能衰竭等，情況危急。

本月9日，陳澤棠感不適到法國醫院進行身體檢查，證實肝硬化，肝酵素超標40倍達2,000度。陳上周三農曆生日當天轉往伊院，其後證實膽紅素超標，更出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成。陳澤棠前日轉往瑪麗，右手水腫，無法書寫，手、頸更泛黃。