5歲女童疑遭虐待致死，8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。兩童的親父今出庭自辯，指妻子會「打手板」或以藤條打兩童，見她「過火」才出聲制止。他其後留意到女童右膝後方傷口被一層灰黑色皮膚覆蓋，遂與繼母剪走該皮層，以便料理傷口。親父作供提及女兒傷口及妻子教導兩童的方法時，數度沈默，承認曾勸妻子「殺咗佢都冇用」；而提到女兒逝世當日，他稱「嗰陣佢仲識應我」，及後不住哽咽拭淚，法官一度休庭。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的親父，同齡次被告則是兩童的繼母，他們均否認謀殺Z。57歲第三被告是次被告的母親，她否認四項虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

首被告今出庭自辯，透露離婚3年後認識現任妻子、亦即次被告。其後次被告帶同親生女Y搬進首被告的家中同住。惟妻子與首被告的家人就教育小朋友出現分歧，例如妻子想糾正女童Z學習上的問題，「想教返好Z」，首被告的母親卻不認同妻子的教法。其後雙方關係轉差，最終首被告偕妻子連同Z、其胞兄X及Y搬走。

首被告當時從事地盤工作，並兼任數份兼職，每月會支付約1.2萬元家用。首被告指家用僅能應付基本開支，若孩子生病或有其他支出，「依個數字搞唔掂」。

「小事會罰企、罰抄⋯⋯講咗幾次都唔聽就用藤條打」

據承認事實顯示，首被告及次被告曾向X及Z施以體罰，首被告曾支持次被告打兩童。首被告解釋，妻子的情緒起伏較大，語言上表示支持可令她冷靜，以及讓她傾訴不滿。

辯方指，次被告曾透過微信向首被告抱怨兩童不受教，故向他們施以體罰。首被告解釋，他會安撫對方「返嚟等我處理」，回家再問兩童有否不聽話及箇中原因，並判斷對方是初犯或重犯，從而以不同方式處置，「小事會罰企、罰抄⋯⋯講咗幾次都唔聽就用藤條打」。

若兩童與妻子僵持不下或「拗頸」，首被告便會與帶兩童下樓談天，首被告亦承諾兩童不會將對話告訴妻子。他認為妻子並非兩童生母，孩子或有抗拒心態，首被告望透過對話開解他們，兩童亦坦言並非不喜歡繼母。首被告認為他們「有小小鬥氣」，兩童傾談後亦會向繼母道歉並得到原諒。

首被告又指，妻子通常只會打兩童的手掌、或以藤條打他們；若見妻子「過火」，他會出聲制止。他坦言曾覺得妻子懲罰方式並不適當，對方聽罷首被告的勸說後會住手，待他回家處理，首被告承認曾「接手」打或體罰兩童。

其後妻子認為Z學習進度滯後，但老師僅稱會留意此事，卻並未提供解決方法，首被告決定讓她在家學習，讓她追回進度以升讀小學。他強調曾替Z申請讀小學，Z被派往胞兄X的學校。

「唔係想佢科科攞A、好多課外活動，只係想佢做好本份」

辯方指示陪審團檢視呈現Z傷勢的照片，問首被告有否留意Z身上的潰瘍及傷口。他承認留意到Z臉上及右膝後方的大傷口，有天他發現後者被「灰灰地、黑黑地」的皮膚覆蓋，遂與妻子「剪走」該皮層，好讓他們洗傷口及塗藥膏。

辯方直問造成傷口的原因，首被告沈默一會後稱不知道。他指或許是自己以藤條打Z後，她感痕癢抓破結焦，導致「傷口連埋一齊」。他害怕被人告發虐兒，故沒有帶女兒求醫。

辯方又問首被告，有否在Z死前一天玩「飛高高」及「扮超人」。首被告輕聲承認「有玩」，但不知道Z有否撞到天花板。首被告又謂及後叫Z「慢慢行」，辯方問他原因，他再度沈默，其後稱「佢對腳有水腫，行下可消水腫」。

翌日，妻子表示Z不舒服，餵Z吃麥皮，但Z感到疲累想睡覺。此時首被告語帶哽咽，說話斷續，「嗰陣佢仲識應我」，但Z再睡著後意識模糊，他決定報警。語畢，首被告庭上拭淚，法官黃崇厚隨即宣佈休庭一會。

開庭後，辯方讀出首被告與次被告的微信對話，顯示他曾問妻子「啲小朋友點解冇嘢食」。首被告庭上再次沈默，及後承認曾如此說。首被告又曾勸妻子「你而家打死佢都冇用，佢改變都需要時間」，又指「殺咗佢都冇用」。首被告其後解釋，只希望Z聽話，「唔係想佢科科攞A、好多課外活動，只係想佢做好本份，例如自己刷牙洗面，同埋朝早識叫人」。

【案件編號：HCCC28/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！