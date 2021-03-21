【疫情何時了】

【本報訊】本港疫情有緩和趨勢，昨日新增八宗確診，是連續兩日出現單位數。其中四宗為本地個案，當中只有一宗源頭不明，患者為一名26歲疑有黑社會新義安背景的巴基斯坦籍男子（第11377號），上周五晚聯同逾百人到鯉魚門「晒馬」，其後與16名同黨被警方拘捕。該患者體內有抗體，加上病毒量低，衞生防護中心料他或早已染疫，16名同黨須檢疫。據悉新義安內人心惶惶「驚到震」，最少有20至30名新義安秀茂坪成員自行檢測。警方指涉事15名警員已檢測，全部呈陰性，其中五人列密切接觸者要檢疫。

上周五晚8時許，逾100名疑有新義安背景大漢，於鯉魚門三家村牌坊晒馬叫囂，部份人手持鐵通及木棍等武器，據知他們為爭奪鯉魚門海鮮街一帶地盤利益。警方接報到場截停17人，包括其後確診的26歲巴基斯坦籍男子，經調查後以涉嫌非法集結拘捕他們。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該名巴裔男子被捕後報稱頭暈，送院檢測後確診，其CT值為37，代表病毒量低，翌日驗血後亦發現抗體呈陽性，不排除較早前已染疫，有社區傳播風險，但暫未見該個案涉及變種病毒。

張續指，患者報稱無業，對中心的調查工作不太合作，居住地址和傳染期行蹤仍在追查中。患者五至六個月前非法來港，現正持「行街紙」，本月4日及18日曾到入境處青山灣扣留中心簽到，18日曾與該中心一名職員傾談數分鐘，雖然其間有戴口罩，但該名職員被列作密切接觸者須檢疫，中心須消毒清潔。

被問到是否有15名警員已接受檢測，以及有多少名警員及救護員須檢疫，張稱現正跟進中，如警員只是一般截查，並無涉及打鬥等密切接觸，或救護其間無進行霧化程序，相關警員及救護員會被列為其他接觸者，只需檢測，「除非有警員確診，或拘捕時雙方曾打鬥，相關警員才要檢疫」。她又澄清這名巴裔確診者入院未有確診結果前， 警方已獲准同行的16名被捕人士保釋候查，「（警方）並非知道初步確診就放走佢哋」。

表現不合作 同行16人檢疫

張竹君指出，由於這名患者不合作，中心未能確定其與同黨接觸有多緊密，故當晚被捕的其餘16人全部被列密切接觸者須檢疫。對於多名被捕人士須隔離，當局會否加強檢疫中心的保安，張表示會與警方商討。

被問到會否對該確診巴裔男子的不合作採取法律行動，張竹君指如患者涉蓄意隱瞞行蹤，不排除會採取法律行動。至於該確診者之前有沒有涉及其他非法集結等，張表示個案仍在追查中。

警方回覆本報表示，涉嫌非法集結的確診巴裔被捕男子，由啟德個案追蹤辦公室進行接觸者追蹤調查。曾接觸確診者的15名警員已檢測，所有人員初步結果陰性，其中五人被列為密切接觸者須檢疫。

消息人士透露，今次疑有新義安背景人士染疫，社團內人心惶惶「驚到震」，擔心確診者曾接觸其他成員，令自己直接或間接中招，據悉，最少有20至30名新義安秀茂坪成員自行進行檢測。

本報就該個案查詢消防處是否有救護員須檢疫等，昨晚未獲回覆。