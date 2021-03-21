【本報訊】12港人送中事件，去年底被中國法院判囚七個月的八人刑期今日屆滿，料出獄後即被移交返港，據悉將由警方國安處人員全權接手處理押送及犯人移交手續。一直為12港人奔走的鄒家成因民主派初選案現被還柙，其社交網站昨晚發表最新「獄中書信」，對無法與大家站在關口迎接八人返港感遺憾，並明言只要尚有一位港人未返港，「都與一眾家屬一直等下去」。

12港人其中10人去年底被中國法院判處組織他人偷越邊境或偷越邊境罪成，當中八人包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然刑期今日屆滿，料各人將獲釋並即日移送返港。

家屬擬到天水圍警署守候

一直協助12港人及其家屬的鄒家成，因參加民主派初選被指涉串謀顛覆國家政權罪遭扣押，他的社交網站專頁昨晚發佈一封寫在八位送中港人返港前夕、抬頭為「各位香港人」的獄中書信，信中稱儘管可預示八人返港後必會繼續受政治迫害，「至少當刻，我仍與大家一樣暗暗期待着他們回來的一刻」。

鄒又指，過去七個月向12人及其家屬提供協助，情緒一直被事態發展牽動，「時而擔心，時而憤怒，時而失望」，但認為不論是社會關注度，還是日漸堅強的家屬，都令他不再憂心。他直言：「遺憾地，我無法與大家站在關口一同迎接八人返港，即使如此，我仍與各位同在。」他強調直至12港人悉數回港前，都不能忘記他們，「只要尚有一位港人未能返港，我們都與一眾家屬一直等下去」。

日前有消息指，八人今日將分四批經深圳灣口岸被遣送返港，雖然只有李宇軒涉國安法案件，但八人全數由警隊國安處負責接收，先送到天水圍警署，由國安處人員調查盤問。由於他們本身被警方通緝、拘捕或已被檢控，料除原有控罪外，將被加控新罪名，勢被法庭拒保即時還柙。12港人關注組消息指，李宇軒料會被正式落案控以勾結外國勢力罪，部份人案件將排期至2023年才開始審訊，換言之他們需被囚禁以年計時間。

12港人關注組回應查詢時指，有律師今天到警署陪同各人錄取口供，亦有向星火同盟徵求還柙物資予有需要家屬，又透露至昨晚從沒有政府部門及人員聯絡任何家屬交代八人返港安排。有家屬不排除今天會在天水圍警署外守候，關注組跟家屬暫定在今天傍晚開記者會交代。