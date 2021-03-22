「一邊嘆幾十蚊杯嘅咖啡，一邊望住阿婆執紙皮」到底有幾chill？武肺肆虐，出國賞櫻夢碎，被稱為「New Brooklyn」的深水埗大南街一帶，Cafe疫境「開花」成打卡熱點。有咖啡店老闆說，過去一年間該處的咖啡店由不足10間急增至30間，「疫情無得出國去旅遊，多咗人發掘本地遊，一啲老區或者唔起眼嘅地方，而家啲人反而覺得好特別」；然而疫情也重挫生意，高峯期一日賣400杯咖啡的他說，現時生意只及平日七成。全港多個旅遊旺區下年度租值都錄得跌幅，但大南街多間地舖租值維持不變，成為逆市奇葩。

大南街、基隆街、汝州街及黃竹街是布行林立的老區，但近年佈滿年輕人足迹，少男少女「文青」手執一杯拉花Latte，坐在長椅「手機先飲」，成區內新「景象」。記者本月走訪南昌街至界限街內的該四條街道，發現該處至少有15間新裝修的咖啡店，即使是平日下午也不乏顧客，部分新開的咖啡店更大排長龍。

該處炙手可熱的咖啡店之一，是擁有綠色旋轉鐵樓梯的Colour Brown x PHVLO HATCH，高峯試過每日賣出300至400杯咖啡，「時代唔同咗，以前鍾意去茶餐廳飲奶茶、食件三文治，而家鍾意嚟cafe坐吓，飲杯咖啡、食件cheesecake」，Colour Brown老闆李健明說，沒想過業主保留下來的舊樓梯，竟成鎮店打卡位。

Colour Brown全線共有5間分店，包括今年初在中環娛樂行開張、300呎只做外賣的分店。李健明自2005年在西貢開設首間咖啡店，2015年搬舖至佐敦官涌街。直至2018年底計劃開深水埗分店，「深水埗就好似男士嘅迪士尼，行極都唔厭」，經社企介紹，前年9月與本地時裝品牌PHVLO HATCH一同進駐黃竹街這店樓舖位至今。

李說，黃竹街店樓高兩層，包括地下約1,000平方呎及約3,000呎的閣樓，租金5位數字。選址黃竹街是喜歡它人流不多較清靜，「租亦都平啲，守嘅話都容易啲」。他說，附近一帶都主要是布行或製衣原材料集中地，而他的店舖上手也是布行，當年進駐時投資數百萬元翻新，「算係一個香港老區，舖位都係唐樓，比較舊啲」。

深水埗所謂士紳化成型，減少了庶民味，李表示，近兩年不少布行退場，皮革等手作小店進駐後，開始吸引年輕人來該區。疫情爆發後，附近裝潢型格和新潮的咖啡店更如雨後春荀，由2018年不足10間，過去一年多增至約30間，「疫情無得出國去旅遊，多咗人發掘本地遊，除了去郊外，一啲老區或者唔起眼嘅地方，而家啲人反而覺得好特別」。他說，除咖啡店外，近期也有特色小店在附近開張，相信是這區租金較易入場。

不過李說，當有突然的抗疫措施或確診數字急升時，生意額會即時受影響。去年初疫情爆發初期鬧口罩荒，不少人留家避疫，那時生意急跌四至五成；去年春季，「啲手作人就出嚟附近布行搵做口罩嘅原材料」，人流回升又帶旺生意。政府今年初率先在深水埗劃出指定區域，要求區域內大廈有一宗或以上確診個案，即強制檢測，生意銳減六至七成，成最重一擊，「真係好難頂。仲要啱啱係農曆年之前，氣氛都幾差」。

他說，其咖啡店沒有做晚市，故政府禁晚市堂食等不算大太影響，但就有減少店內桌子數量，亦沒有做外賣APP生意。原計劃在閣樓舉辦的展覽和分享會等也因疫情取消。現時生意未回復正常，僅及平日的七至八成，「始終無話強制唔畀營業，唔係個個都真係留晒喺屋企。出到嚟自然想搵地方坐吓、飲咖啡輕鬆吓」。

而簽約時業主已提供較合理租金，故疫情下仍維持在原有租金，未有加租或減租，「呢段時間要一齊捱。就算減都明白唔會減到好多，點樣做好自己先緊要」。他稱，雖然附近咖啡店急增，但仍是良性競爭，「一講起飲咖啡，未必會諗起我間舖，但都會諗起深水埗呢一帶」。

記者 李詠希

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