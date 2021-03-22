前年8月25日荃葵青大遊行後，荃灣楊屋道發生激烈警民衝突。有示威者遭驅散後轉移到深水埗警署外集結。19歲男學生在該處被捕，遭搜出身懷防護裝備和兩支雷射筆，他今在區域法院承認在荃灣參與暴動，預料須長期監禁，還柙至本月31日判刑。辯方大律師求情時指，呈堂影片沒有拍到男生，若非他在深水埗被捕後馬上坦白招認，令警方節省搜證工夫，未必能起訴他在荃灣犯案。

被告蔡子聰現年21歲，今獲父親、女友、老師及多名同學到庭支持。蔡散庭步入羈留室通道時，向旁聽席做出兩指心心手勢，席上多人回應：「撐你呀！」「保重呀！」

被告承認於案發當日在荃灣楊屋道一帶干犯暴動罪，控方不繼續起訴他在深水埗警署附近參與非法集結以及管有兩支雷射筆作攻擊性武器，兩罪留在法庭存檔。

承認有叫喊「黑警還眼」口號

案情指當日下午「荃葵青遊行」途經荃灣，一批參加者在楊屋道行車路上集結，警察到場在如心廣場附近設防，與近千名示威者相距數十米對峙。情況愈發激烈，有黑衣人手持長傘、金屬棒和自製盾牌等物行向警方，群眾跟隨前進；示威者從路障後向警方投擲磚頭及石頭等物；行人天橋上則有人向警察頭部和攝錄鏡頭照射雷射光。

及至約6時，示威者開始投擲汽油彈，有一組人手持水馬和長竹衝向警方防線，警方用催淚彈防禦。其後示威者開始撤退，警方增援清場，晚上8時大致平息。

當晚8時起，深水埗警署附近有涉嫌非法集結，至10時警方沿欽州街驅散，拘捕被告。被告的八達通紀錄顯示，他當晚約8時從大窩口乘港鐵到深水埗。

被告在後來的警誡錄影會面中表示，當日下午參加遊行，因不想家人知道，所以出門後在巴士換上黑衣。他在荃灣楊屋道遇上騷亂，留在荃新天地商場，身處示威群眾當中，有叫喊「黑警還眼」口號。他看見防暴警察後戴上防毒面罩，但由於沒有護目鏡，所以在警方發射催淚彈後離開荃灣。由於無法在荃灣乘巴士，所以跟隨群眾到深水埗，打算在該處乘巴士。

被告帶備雷射筆防具 官指很難形容是衝動而為

被告被捕時攜有兩支雷射筆，他透露是案發前一天在鴨寮街購買，打算模仿網上所見的行為，用於照射閉路電視、建築物和警方。他也說因為當時警民關係差，所以用雷射筆挑釁警方，案發時從300至400米外照射警察頭部，而他知道可造成傷害甚至失明。

辯方大律師求情表示，案中暴動嚴重，但沒證據顯示被告有親自投石掟磚。法官杜大衛指暴動罪是按整體規模量刑，辯方表示理解，惟懇請法庭考慮被告品格良好，沒有案底，會繼續求學，未有放棄自己等因素。被告被捕後第一時間招認，亦節省警方調查工夫。

法官提到，被告的求情信稱他一時衝動犯案，可是他身懷兩支雷射筆打算射警，又有護膝、豬嘴等防護器具，很難形容是衝動而為。辯方則指，器具只屬防護性質，示威人士可以參加活動而不使用暴力。法官又問，被告自言不能回家，可是他登上港鐵後卻去了深水埗，辯方說被告稱跟隨群眾移動。在法官查詢下，控方確認「荃葵青遊行」有警方不反對通知書。

【案件編號：DCCC385/20】

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