確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情持續放緩，昨日（21日）新增8宗確診，連續兩日錄單位數個案。當中本地個案僅4宗，源頭不明個案亦只有1宗，一名持行街紙的巴基斯坦籍男子，於上周五因非法集結被捕，事後確診，男子其後檢測呈陽性，亦在體內驗出抗體，然而5名警員及與患者同被拘捕的16人須送往檢疫中心。另外仍有逾10宗的初步確診個案，當中多數為輸入個案以及有5宗屬URSUS群組，在檢疫中心的第二個樣本呈陽性報告，暫時僅有1宗初步個案源頭未明，屬一名71歲的士司機。

昨日新增的8宗個案，有一半屬本地個案，僅得26歲的巴基斯坦籍男子源頭未明，而由於患者拒絕提供資料，故未知其住處。而初步個案中，未有源頭的71歲替更的士司機，居於小西灣，最近工作日期為3月17日，車牌為LE7673。患者3月15日食慾不振，之後索取深喉唾液樣本樽檢測呈陽性。

另外政府昨晚公佈，半山巴丙頓道格蘭閣被納入強制檢測。任何3月8日至21日期間曾身處該廈超過兩小時的人士，須於3月24日或之前接受檢測。受檢人士若在3月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月21日強制檢測大廈

●半山巴丙頓道格蘭閣

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

位於鰂魚涌社區會堂停車場及旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會分別延長服務日期至3月23日及3月28日。而位於尖東加連威老道100號的流動採樣站會延長服務日期至3月26日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●尖東加連威老道100號（至3月26日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月23日）

●鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈行人通道（至3月22日）

●藍田平田邨平旺樓及平仁樓對出空地（至3月22日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●粉嶺華心邨羅馬廣場（至3月22日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月21日16:40）

11,379宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多12人出院（第9030、9701、10922、11046、11092、11113、11117、11121、11152、11176、11187、11278號個案），共10,875人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

263名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘243人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月21日10:40）

兩岸疫情最新情況：大陸20日新增12宗確診，全部為境外輸入病例（上海4宗，甘肅3宗，天津2宗，內蒙古、江西和廣東各1宗）；大陸累計確診90,099宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,005宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月21日09:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.22億，全球死亡人數突破270萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,970萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.1萬。巴西確診人數超過1,195萬，死亡人數突破29萬。印度確診人數超過1,155萬，死亡人數超過15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●紐約州長科莫周六表示，紐約出現首宗巴西變種武肺病毒株個案，患者是布魯克林區西奈山醫院一名年過90的病人，無外遊紀錄。

根據美國疾控中心，全國有48宗P.1變種毒株個案。

●智利單日新增確診人數創新高，達7,084，打破去年6月紀錄。政府表示，今年至今26%人死於武肺，武肺成為智利頭號殺手。

智利至今29%人打了第一針武肺，15%打了兩針，接種率是南美州國家中最高，以全球計，僅次於以色列、阿聯酋、英國。

智利訂購多款疫苗，訂購量最多的是中國科興疫苗，共6,600萬劑，首200萬劑今年1月底運到智利。智利於上月3日啟動疫苗接種計劃，智利總統皮涅拉接種了科興。截至上周三，智利已有527萬人接種了至少一劑疫苗，其中250萬人完成兩劑新冠疫苗接種。

衞生部長帕里斯（Enrique Paris）呼籲公眾保持警覺，因為要80%人接種疫苗方能達至群體免疫，要6月底方能實現。

●歐洲多國周六有反封措施示威。英國倫敦逾1萬人在市中心遊行，有人高舉「停止摧毀我們的孩子」、「虛假大流行」等標語，部份人與警衝突，33人被捕。

德國黑森州（Hesse）北部大城卡塞爾（Kassel）逾2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的類示威抗議之一。當質疑疫情的示威者試圖突破警方封鎖線，要與其他抗議者會合時，爆發警民肢體衝突，警方動用水炮、警棍、胡椒噴霧驅離抗議民眾。

荷蘭警方動用水炮驅散首都阿姆斯特丹（Amsterdam）博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。當地傳媒報道，示威抗議者隨後轉往附近一條運河，在那裏遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

在瑞士境內，約3,000至5,000人在西北部城市利斯塔（Liestal）集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉「夠了！」、「疫苗殺人」、「讓愛而非恐懼指引你」等標語。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,782,076 (541,909)

巴⻄ 11,950,459 (292,752)

印度 11,555,284 (159,558)

俄羅斯 4,397,816 (93,090)

英國 4,304,839 (126,359)

法國 4,277,183 (92,119)

意⼤利 3,356,331 (104,642)

⻄班牙 3,212,332 (72,910)

⼟⽿其 2,992,694 (29,959)

德國 2,658,851 (74,657)

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