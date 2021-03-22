上水近年成為內地客及水貨客勝地，但受疫情影響，不少主攻內地客生意的藥房已結業，新豐路、新康街隨處可見正在招租的吉舖。差估署最新重估租值結果顯示，上水多間藥房下年度租值在連升多年後，終於錄得跌幅，其中新康街有藥房租值按年下跌15%，重返5年前水平。

近十年上水成為內地客及水貨客天堂，新豐路、新康街及新功街等多條街道均被藥房、化妝品店「佔領」。不過，武肺疫情殺入香港，內地客絕迹，上水難得回復寧靜，隨街執篋及水貨客連群結隊的盛況不再，反而隨處可見正在招租的吉舖，甚至有主打「香港製造」的店舖逆市售賣本地生產的雜貨。

差估署最新重估結果顯示，上水新豐路兩間藥房下年度的租值都錄得約10%跌幅；新康街更有藥房租值按年下跌15%。至於曾是水貨客聚腳點的巷仔街，多間地舖下年度租值仍十分「硬淨」，租值維持不變。

在上水土生土長、經營西餐廳的東主阿康稱，該店開業約3年多，見證上水的變遷，「早幾年想買藥水膠布，行入啲藥房係冇膠布賣，問你死未？一入嚟啲租金4萬、5萬，之後加到8萬幾、9萬元。」

不過，阿康稱，在疫情下主打水貨客的藥妝、藥房「執吓一間又一間」，租金回復「健康」水平，而近大半年更開始有民生店重返上水，「而家（租金）比較健康，啲舖頭多樣化，小食店會出返來，呢啲正正係上水人要嘅嘢，唔通個個日日都要敷面膜、攞精華液洗腳咩，但燒賣、魚蛋可以日日食，呢啲咪民生。」

而其餐廳亦曾因限桌令、禁晚市堂等措施生意大跌，「嗰時宣佈禁晚市堂食都慌一慌，一星期有幾晚得300、400元生意，真係烏蠅都冇隻」，但他有申請政府資助，「冇蝕得咁入肉，有兩個月都要靠政府資助來交租或出糧。」

至於與高鐵西九龍站相距一條行人天橋的佐敦一帶舊區，包括文匯街、文英街、文苑街等，在高鐵通車後一度曾湧現藥房、兌換店，更不時見到拖篋旅客出沒。但同樣在疫境下，兌換店已結業，改由民生小店承租。根據差估署最新的重估差餉租值顯示，文匯街一間藥房下年度的租值約25.56萬元，按年下跌15%。

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