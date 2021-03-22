律政司司長鄭若驊本月初曾在接受彭博訪問時指，北京出手「完善」香港選舉制度令香港政制發展「後退一步（taking a step back）」，她本月中曾指有關說法只是按照記者用語，並認為即使是對方說的「後退」、自己也認為是「好事」後，今天於中共喉舌《文滙報》專訪「洗底」，大讚中央出手「完善」制度，對律政司工作「有幫助」；對於有人反對人大「閹割」香港選舉，鄭指律政司人員作為「治港者」之一，除要愛國，亦要「do the right thing，該如何做就如何做」，明言不會因為有人不開心、不喜歡就「放下」專業及對法律的忠誠。

《文匯報》今天刊登鄭若驊的訪問，她指，提出不同意見不等於「反中亂港」，聲稱只要「愛國愛港」，符合擁護《基本法》、效忠香港特區等要求的人，未來仍可參政，聲稱民主派不會因此失去參政空間，「除非他說的『民主』是反中亂港。」

她稱，全國人大常委會完成對《基本法》附件一及二的修改後，政制及內地事務局就會提出相關措施，律政司亦將起草相關修例，預計需要修訂的法例超過20條。她指，律政司不僅會安排法律草擬科參與相關工作，亦會邀請熟悉選舉制度、《基本法》和其他各個法律領域的律師提供法律諮詢，她會統籌參與相關的工作，相關人員現已就要修改的框架開始思考，希望盡快、更加有效配合未來修法工作。

斥美國制裁是「雙重標準、玩弄政治技倆」

被指損害香港自治而遭美國制裁的鄭若驊訪問中也批評美國政府「雙重標準、玩弄政治技倆」，形容對中央及港府官員實施的所謂「制裁」是「非常不公平、不合法、不合理」，做法有違國際慣例及國際法的基本準則。她又指，「完善」選舉制度是國家行使主權的體現，「沒有一個民主選舉制度能夠符合所有人的要求，即使是英國和美國的選舉制度亦不一樣。」

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