政府上月就膠樽生產者責任制展開3個月公眾諮詢，建議市民每交回1個膠樽，即可獲1毫回贈。立法會環境事務委員會今日（22日）開會討論，有議員認為回贈水平太低，有環團亦在會議前請願，促請政府提高回贈金額。環境局局長黃錦星稱，有鄰近國家的現行回贈金額更低，環保署亦重申1毫已具吸引力。

建制派何君堯表示，每個膠樽只得1毫回贈的誘因不足，「1毫用風都吹得起啦，薄切切，冇份量」，質疑未能提高回收成效。他稱1毫回贈可能只吸引到長者在街頭執拾膠樽，質問當局「係轉嫁畀人（長者）執手尾，定真係想鼓勵人回收？」

黃錦星稱，政府對回贈金額持開放態度，但又提到新加坡亦有推行與本港相似的入樽機先導計劃。他指當地回贈金額少於1毫，是由「低位」開始討論，認為本港以1毫作為起步點是值得大眾討論和思考。

環保署副署長（特別項目）陸嘉健則重申，1毫回贈水平已具吸引力。他稱環保署1月起推行入樽機先導計劃，在全港分階段設置40部入樽機，計劃推行8星期已收集到40多萬個膠樽，平均每部機每日收集到400、500個膠樽，但承認未達到入樽機容量上限。

零售業界：反對商舖必須提供回樽服務

政府的諮詢文件建議在計劃推行的首階段，面積超過200平方米的超市、有售膠樽飲品的店舖必須提供回樽服務，讓市民到店舖交樽。批發及零售界邵家輝表明，業界反對政府的方案，「香港商舖租金係全球最貴，叫佢哋騰空位置做（回樽），合唔合理？」

邵續稱，在店舖儲存膠樽可能帶來衞生問題，促請政府以教育、宣傳方式推動膠樽回收，而非強制要求店舖提供回樽服務，又建議政府可在街道、屋苑設立回收點。

黃錦星回應指，歡迎市民就回樽地點提交意見，當局會視乎公眾意見再作考慮。

黃錦星：諮詢後再定回收目標

民建聯葛珮帆表示，擔心飲料生產商會「靈活變通」，以其他有可能污染環境的容器取代膠樽，避免繳交膠樽回收費及處理消費者回贈。

黃錦星稱，將來立法推行膠樽生產者責任制時可保留彈性，不排除將來延展相關法例，涵蓋其他物料包裝的飲料。

有議員亦追問政府有否訂下目標回收率，黃錦星表示，目前本港平均每6個膠樽可回收1個，政府會視乎公眾諮詢所得的回應，將來再制定清晰目標，他期望推行計劃後，回收數量可大幅增加數倍。

環團批回贈誘因不足 「百個膠樽得十蚊」

會前6個環保團體以100個膠樽裝滿一輛超市手推車，連同寫有「回贈一毫冇誘因，百個膠樽得十蚊」的道具瓶中信到政總外請願，由環境局派代表接信。環團批評1毫回贈水平過低，指裝滿手推車份量的膠樽才獲回贈10元，對中產及以上階層市民欠吸引力，無助提高回收率。他們促請政府改為採納按樽制，並提高按樽金額。他們又稱，既然政府正計劃興建紙漿廠，理應善用今次機會，同時把紙包飲品盒納入規管。

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