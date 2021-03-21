在中港澳均有開設加盟分店的「阿一豬扒酸辣米綫」，以手打炸豬扒馳名，不過《蘋果》調查發現，餐廳在筲箕灣租用作處理食材的工廈單位，屬未有申領食物製造廠牌照的無牌工場。記者直擊目睹多個載滿肉扒的膠籃被放在濕漉的地上，有員工處理食材時更連口罩都不戴；據了解，食材在該工場處理後會供應予香港的4間分店。食環署確認上址未有申領牌照，將跟進及採取適當行動。

記者 梁御和

阿一豬扒酸辣米綫官方網頁顯示，其品牌由嘉滙集團（發展）有限公司持有，股東為文加醒及鄭進德。文加醒曾以老闆身份接受傳媒專訪，講述其創立阿一豬扒酸辣米綫的心路歷程。阿一以特許經營加盟形式營運，現時在香港有4間分店，分別位於筲箕灣、北角、堅尼地城及西營盤，另外在澳門、深圳、南山、上海等地都有分店。

根據中介網頁介紹，阿一豬扒3年的加盟費用為20萬元，中介又指其公司業務遍佈中港澳，三地都設有「食品中央工場」，透過「統一系統化」的經營方式，令食品口味「長期保持水準」。有消息人士向《蘋果》透露，阿一豬扒在香港的食物工場位於筲箕灣一個工廈單位，用作製作豬扒等食材，再定期供應予香港4間分店，但有關工場並無申領牌照。

直擊盛滿肉扒膠籃隨地擺放 工人沒戴口罩手套接觸肉製品

記者翻查公司註冊，發現擁有阿一豬扒品牌的「嘉滙集團」登記地址正位於筲箕灣新高聲工業大廈一個工廈單位。記者日前到該工廈單位實地視察，單位大門外沒貼任何公司招牌，內裏一邊放有數張辦公枱、電腦，以及堆叠了不少放置食材的膠筒及紙皮箱。

至於靠近走火樓梯的另一邊則有一道大門連接工場，內裏放有煮食器材及多個水桶，一條膠喉搭接長開的水喉，地面極其濕滑，而一盤盤盛滿肉扒的膠籃就直接放在地上。場內有數名身穿圍裙、水鞋的工人在內處理食材，當中有人連口罩、手套也沒戴上便接觸肉製品。同日黃昏時間，記者亦見到一輛印有阿一豬扒酸辣米綫招牌的貨車駛至該工廈停車場準備上貨。

工人聲稱不清楚工場有否領牌 只是「搞衞生」

翻查食環署網頁的牌照名單，上址未有申領食物製造廠牌照。記者表露身份向單位內工人查詢，眾人三緘其口，頻稱自己只是「打工」，不清楚工場有否申領牌照，又拒透露負責人身份及聯絡方法；又否認有處理食材，稱單位內正在「搞衞生（清潔）」，隨後關上大門拒再回應。

食環署回覆時確認上址沒申領有效食物業牌照，又指較早前已接獲1宗涉及上址的投訴，3月11日曾派員到場調查，惟未有發現，稱會繼續留意上址情況及採取適當行動。根據《食物業規例》，如經營涉及配製食物，出售予人在處所以外地方進食，須領有食物製造廠牌照，否則即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。

《蘋果》曾致電及以電郵向嘉滙集團董事查詢，惟至截稿未獲回覆；堅尼地城的加盟店負責人則確認店內豬扒食材均由阿一豬扒中央供應，但就對筲箕灣無牌工場問題表示「不清楚」，着記者向總店查詢。

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