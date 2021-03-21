【本報訊】總面積達1.5萬平方米的觀塘裕民坊新公共運輸交滙處下月2日啟用，八條巴士線和21條小巴線的車站日後將遷移至此。

下月2日啟用 百人深夜搬站

市建局行政總監韋志成的網誌介紹裕民坊新公共運輸交滙處。他指新交滙處樓高兩層，地面層為小巴總站，1樓則為新巴士總站。新交滙處總面積達1.5萬平方米，將成全港最大的有蓋公共運輸交滙處。他續表示，新交滙處設有10個出入口，連接區內主要街道，並連接商場內的24小時行人通道出入口，便利居民往來。

韋稱新交滙處的巴士總站將配備全港首個設有冷氣系統的室內候車區，乘客屆時毋須在候車時忍受高溫和吸入廢氣。新巴士總站亦設置全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，閘門會於巴士已停定、引擎保持運作、車長在駕駛座位上及巴士車門已開啟的情況下才打開登車閘門，並廣播訊息提示乘客登車，以減低交通意外的風險。

網誌提到新交滙處的小巴總站雖未設冷氣候車區，但站外配置了10組送風裝置，令更多鮮風流入車站，站內亦有洗手間，便利乘客和小巴司機使用。韋最後稱，市建局、公共交通營運商及政府部門將於下月1日深夜安排超過100名工作人員啟動遷站工程，務求新交滙處如期在下月2日清晨開始運作，頭班車可於5時30分準時開出。局方在新交滙處啟用初期會安排約40名服務大使，協助指示乘客。