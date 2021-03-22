武漢肺炎疫情持續逾一年多，口罩成為市民每日必需品，本地口罩生產商自疫情初期已陸續湧現，不少由最初只靠網上銷售，改為設地舖售賣口罩，更在銅鑼灣及旺角等黃金地段插旗，包括人流旺的銅鑼灣黃金廣場及旺角西洋菜南街地舖等。根據差估署最新的租值顯示，銅鑼灣的口罩舖的租值按年下跌三成半。

記者於上月至本月初巡視銅鑼灣、尖沙嘴及旺角一帶，發現不少旺區的黃金地段均設有口罩店，而且部份店舖面積不細，如其中一間大型口罩生產商「Good Mask」，其網站顯示其在港有14間門市，銅鑼灣及灣仔一帶已有3間，其中一間門市位於黃金廣場、銅鑼灣港鐵站出口旁的門市，涉及2個舖位，其今年度租值較上個年度大跌3成，而最新公佈的下年度租值為1,002萬元，按年下跌35%。另外，該品牌亦分別於尖沙嘴加連威老道及旺角先達廣場地舖設門市，租值分別按年下跌40%及30%。

另一口罩連鎖店「masklab」亦在不少旺區設門市，如位於銅鑼灣白沙道15號地舖，則租用一處建築面積逾千平方呎的地舖，該處屬白沙道與恩平道交界，人流甚旺，上年度該店的差餉租值已較前一年度下跌約2成，而最新租值為296.4萬元，按年下跌15%。此外「masklab」在旺角亦有2間分店，包括為豉油街26號，該處前身為連鎖化妝品店，另一處為亞皆老街宏安大廈地舖，該處以往多年均為百老匯電器的大型門市，根據早前觀察，整間店已被一劏四，由「masklab」、零食店及2間臨時店舖承租。

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