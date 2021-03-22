前年11月警方圍堵理大期間，一度派遣飛虎隊到校園附近的香港歷史博物館內觀察情況，及後警方以隊員行蹤在網絡曝光為由終止行動。協助飛虎隊員在館內視察的博物館職員事後被指拍攝隊員執勤，並上載相片至網上，遭控以阻差辦公罪，案件下午續審。辯方繼續盤問涉案飛虎隊員，並播放多段傳媒直播及網上片段，指警方當天行動早在涉案相片網上流傳前已經曝光，質疑警員行蹤敗露根本與被告無關；警員不同意辯方所說。

辯方播放多段傳媒直播片段，其中Now新聞片段可見警方水炮車在暢運道和漆咸道南交界發射水炮，示威者則以傘陣抵擋。A供稱當時他應身處博物館內，也聲言知悉「出面一直都有呢啲行動」，惟案發時他專注於執行任務，故此不知道有辯方所指的一幕。

示威者以「狗」形容警察 作供飛虎稱「冇聽過人哋咁樣叫我」

至於《蘋果》直播片段則顯示，示威者在暢運道與警方對峙，其間有女聲大叫：「有狗入咗後面呢棟嘢！」記者隨即複述稱，有防暴警員進入歷史博物館。A看片後聲言聽到片中有聲音，但謂：「唔知佢所指嘅『狗』係咩意思啦。」他又表示聽到片中記者的話，惟當時現場有很多訊息，不知該些訊息孰真孰假。辯方聞言問A，知否示威者一般以「狗」形容警察，A答稱：「我冇聽過人哋咁樣叫我。」隨後再謂：「冇乜印象，冇聽過。」

辯方亦呈上Twitter貼文及相片，指有網民稱警方在博物館門外停泊裝甲車，數名警員則進入館內，疑似是要登上天台。辯方問A是否看到相中有身穿便服的市民，A同意辯方所說，並指看見「有人企喺度」。

盤問下A又稱，同袍發現有可疑人士企圖衝向警方或作出攻擊，便會採取相應動作回應。辯方聞言質疑，市民知悉飛虎隊行動其實並不要緊，只要他們不作挑釁或攻擊便可。A不同意辯方說法，並稱裝甲車體積頗大，「去到邊度都有人報道緊我哋嘅行蹤」，惟此一問題實在無法避免，他們可以做的就是盡量減少將行蹤暴露在公眾面前。

下午改口稱不確定被告有否阻礙他進行視察

辯方另播放兩段Twitter片段，分別顯示有警員出入博物館。A供稱看不清楚片中進入博物館的是否包括他本人，惟確認離開博物館的警員是他及同袍。辯方指出，警方進入歷史博物館的行動並非低調行事，警方也沒有採取有效措施避免行動曝光；警方沒有要求博物館職員及高層就行動保密，他們也沒有責任保密。A一概不同意。

辯方續指，警方行動早在涉案兩張相片上傳之前經已曝光，行動曝光一事根本與被告無關。A也不同意，並解釋稱辯方片段傳出有警員進入博物館之時，他和同袍只是剛到博物館3樓。

A今早接受盤問時同意辯方所指，被告沒有阻礙他進行視察。惟辯方下午再指出此一案情時，A改口稱不確定，聲言被告在他身後，「佢有冇做啲咩動作，我唔可以話佢冇做過㗎嘛」。辯方聞言質疑，如果被告曾做出某些動作，A理應看到。A亦不同意，並稱若被告作出一些細微的手部動作，他未必看到。

聆訊明天繼續。

【案件編號：KCCC1122/20】

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