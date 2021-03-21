【本報訊】九龍醫院去年7月起為武漢肺炎患者提供復康治療，加強病人訓練協助他們加快出院，紓緩急症醫院壓力。物理治療師表示，部份病人患上嚴重肺炎後出現肺部纖維化等後遺症，病人最差情況只能卧床，自理能力較差，經過相關治療訓練，不少病人的病情均有改善，「可以自己攞吓嘢食、飲吓水。」

訓練卧床患者自理能力

九龍醫院高級物理治療師徐英如表示，部份病人患上嚴重肺炎後出現肺部纖維化、氣喘等後遺症，特別是年長患者，大多為長期病患，更易有嚴重後遺症，因而需要胸肺復康物理治療等。相關治療分三方面，第一為橫膈膜吸呼法、肺部擴張的呼吸練習等呼吸運動，以紓緩患者氣促；第二為協調呼吸法，預備時要吸氣，做動作時呼氣，減低做動作時氣喘；第三則為姿位排痰法，透過身體擺放各個位置，以拍痰等方式將痰吐出。

去年7月起至今，九龍醫院接收40多名由伊利沙伯醫院及聯合醫院轉介的60至96歲武肺初癒病人，經分析，三分二病人接受治療後，住院不足一個月即能出院，三成病人甚至能夠恢復肺炎前的活動能力。徐表示，最差個案原先只能卧在病床上，「肺嘅情況較差，會影響佢活動的能力，瞓床瞓得耐，肌肉萎縮冇力。」惟經過治療後，不少卧床患者「可以自己攞吓嘢食、飲吓水。」

一級物理治療師陳華殷指出，大部份病人屬長期病患，做運動時需佩戴血氧計，監察心跳率等，出院後亦須繼續做各種肌肉鍛煉運動等。

71歲陳女士早前到美國探親，去年7月中回港後確診，8月底轉到九龍醫院接受復康治療。她指初期需「聞氧氣」，連落床去廁所也有困難，「嗰時好唔開心，整日喊，怕好唔返。」經過兩星期治療後，陳女士已毋須再使用助行架、氧氣，一個多月後即可出院。她稱回家後繼續做各種運動鍛煉，包括利用橡筋帶及配合協調呼吸法做拉筋動作，現時體能已較患病初期回復很多。