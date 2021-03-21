英國《經濟學人》雜誌上周在一篇講香港選舉改制的文章中，最後說：「3月3日，中國鷹派學者田飛龍撰文表示，中央需要的香港建制派『不是橡皮圖章或忠誠的廢物』，而是『賢能的愛國者』。這恐怕比改制還要困難。」

選舉改制沒有困難，人大以2,895票贊成，0票反對通過。香港的選舉改制向着人大這個「人民民主專政」的體制進發，將來立法會的投票，大概也會與人大投票相類。

「忠誠廢物」論吹皺一池春水，建制派以葉國謙為代表，表示「很反感」，指田飛龍是「廢柴學者」；田指葉「情緒化」，說「忠誠廢物」不是針對建制派任何人，「是一種現象」；葉再回應指田不禮貌，甚至是「廢話」；轉軚大狀加入戰團，說忠誠廢物論用詞較刻薄，但道理是對的。在兩派「忠誠」論中，他向大陸學者歸邊，認定了北京要整頓原建制派。

但「忠誠廢物」的正反論者，都沒有解釋「忠誠」的真正含義。

忠與誠，並非相連的概念。誠，是實在、真心的意思。誠與實相連，是為誠實。《說文》指：誠者，信也。意思是誠實即可信。《中庸》說：誠者，物之終始，不誠無物；是故君子誠之為貴。意思是：誠是萬事萬物的始終本末，不誠便虛妄無物了。所以君子把「誠」看得特別寶貴。

忠，原指盡心盡力做好本份的事。後來又有忠於他人、忠於國家及君主等含義；「臣事君以忠」，「忠」發展到成為臣民絕對服從君主的一種片面的道德義務。

忠與誠連用的忠誠，按照漢語詞典解釋，是「指對國家、對人民、對事業、對上級、對朋友等真心誠意、盡心盡力，沒有二心」。但國家、人民是空泛的，具體而言，對上級、對領導、對君主的「忠」，應該體現在「誠」，即真心實意，將看到的現實、不同的意見，直接說出來。范仲淹說的「寧鳴而死，不默而生」是忠誠的最高體現。但在現實政治中，所有居上位者，都不喜歡聽到批評聲音，不喜歡被告知與他設想相反的現實，甚而只是不同的意見；而喜歡聽到迎合他、歌頌他的聲音。為了對上級的「忠」，往往就無法做到依心直說、據實而言的「誠」。

中國作家劉賓雁1985年發表過一篇報告文學《第二種忠誠》。它描述了兩位忠黨愛國的普通人，20多年來一直冒死向毛澤東進言，面對着黨國命運向着令他們擔心的方向發展時，他們仍圖以螳臂擋車之力，去挽救向危險斜坡下滑的黨國的巨輪。而他們所遭遇的，則是一連串厄運。劉賓雁在這篇作品的最後說，在中共中央強調黨員要「同中央在政治上保持一致」的紀律要求下，「忠誠」有不同的品種，第一種是「勤勤懇懇、任勞任怨、老實聽話、從無異議」的忠誠；第二種是兩個主人公那樣，「要付出從自由、幸福直至生命這樣昂貴的代價」，「在乾旱而貧瘠的土壤裏，它們能夠生存下來而未絕種，已近乎奇跡」。但還有第三種忠誠，它「嬌嫩欲滴，嫵媚誘人，可愛度又勝過第一種忠誠一籌。只是它結出的果子卻常常是苦澀的，在一定氣候條件下，還有毒呢。」

事實上，第一種忠誠只有忠而沒有誠，第三種忠誠是既無誠也無忠，有的只是為求個人利益的「諂」。但在專權政治下，最燦爛繁榮的就是第三種忠誠。看看香港現高官、建制派、乃至大學校長、醫學專家的表演，就知道《經濟學人》所說絕非虛言。其實，當廢物不是最糟，最糟是搶着做第三種忠誠的毒物。

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李怡