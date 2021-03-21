47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

得志：

唔經唔覺，我哋同你認識超過40年……

仲記唔記得2年幾前，我同你一齊挑戰日本富士山？我哋兩個嗰陣都有高山反應，但嗰時你都會鼓勵我「頂埋佢」，甚至喺搵唔到補給站嘅情況，都將僅餘嘅一支水分享畀我。

2014年J同學父親過世時，正值社運期間，你同樣準時出席喪禮；翌年喺佢父親死忌當日，你仍舊send message慰問。

一舉一動都令我哋好感動，不但願意助人，亦知你對弱勢社群充滿愛。

此時此刻，我哋仍懷念有你在嘅聚會，因為每次你嘅出席都會帶畀我哋無窮嘅歡樂，即使你擺完街站後沙聲，但從不向我哋展示倦容。

雖然你形象鬼馬，經常作弄他人，又成日幫人改花名，猶如「大頑童」，但我哋知你係一個無比正直、膽大心細、有嗰句講嗰句嘅人；你亦係一位誠懇嘅教徒，不但風雨不改返教會，甚至修讀宗教及神學碩士，甘願放棄榮華富貴，寧願走一段「窄路」，而你亦影響咗我哋對信仰嘅睇法。

對於你嘅遭遇及處境，我哋理解亦支持，知你鍾意香港，亦知自己所做嘅事。我哋盼能送「堅韌」一詞予你，同盼天父看顧你，有平安的心，不容你繼續被囚困，讓你能向標杆直跑。

我哋亦承諾，會繼續為你照顧你太太同忌廉，希望可以再同你一齊暢飲威士忌！

老同學

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