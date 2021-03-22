浸大學生會編輯委員會記者鄧澤旻去年5月8日帶同記者證與記者衣物，前往中環國際金融中心商場「和你Lunch」現場，當時警方以「限聚令」為由到場執法，其間截查鄧。過程中多名警員包圍鄧，鄧激動叫喊「影相係咪唔得呀」、「點解行為不檢」等等，最終被按在地上制服。鄧澤旻及後被控阻礙公職人員和抗拒警務人員罪，案件今在東區法院再提堂，控方同意撤控，讓鄧簽保守行為結案，但鑑於再犯風險和控罪性質，要求較長守行為期限。鄧承認案情後，獲准自簽1,000元、守行為兩年。

主任裁判官羅德泉閱讀案情後，問及被告鄧澤旻（22歲）是否真的有記者或學生記者身份，辯方確認鄧是學生記者，現時就讀浸大傳理系。羅官又問鄧的家人是否知悉本案，辯方表示知悉。

案情指當日下午1時多，商場有「和你Lunch」活動，大批示威者叫喊反政府及反警方口號，又有人展示一支宣揚港獨的旗幟。警方稱接到報案指群眾違反8人限聚令，故到場維執法。

其間警員看見被告背著塞滿的背包，覺得可疑，上前要求搜袋，並指示被告出示身份證。被告沒有理會要求，更激動起來不斷大叫：「影相係咪唔得呀？」引起許多途人和「看似記者」的人圍觀，警方拉起封鎖線。

案情指制服期間警員已用手掌護著被告額頭 惟被告鼻子仍受傷流血

被告大叫兩三分鐘後謂：「你而家兇我呀？我好驚喎！」「影相就叫公眾地方行為不檢呀？」警員叫他冷靜，警告會以行為不檢罪名拘捕他，又再次叫他出示身份證，惟被告繼續呼叫：「而家佢話拉我呀！」「唔好嚇我！我好驚呀！你拉乜嘢！」他又質問警員：「點解行為不檢！你答！答我呀！」警察傳媒聯絡隊高級督察謝子峰警告被告，叫他冷靜，自言「我哋嚟幫你嘅」。

接著被告先展示記協學生會員證件，然後再交出身份證和容許警方搜袋，搜出有「傳媒」標示的T恤、相機鏡頭、頭盔等物，沒有可疑物品。然而，被告被指不斷叫喊，引起旁人圍觀並責罵「死黑警」。

警方決定用手銬鎖起被告，被告大力反抗，舉起手拒絕上鎖，四個警員合力把他制服在地上。案情指儘管警員用手掌護著被告額頭，被告的鼻還是受傷流血。其間圍觀者表示：「記者俾人打！無辜打記者！全世界影住人！」被告警誡下保持緘默。

【案件編號：ESCC2359/20】

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