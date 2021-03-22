民主派4名前立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌去年11月被人大DQ議員資格後，立法會行政管理委員會2月時曾開會討論是否追討4人的薪津。行管會主席梁君彥當時表示，會向4名前立法會議員提出和解建議，磋商酬金及開支事宜，意味不會追討4人由去年8月起至11月的薪津。

據了解，上述「和解」事件早前已完成處理，4名前議員已將立法會預支，而任內未使用的營運資金歸還立法會，至於4人任內有單據並已「實報實銷」的開支，則毋須歸還。

秘書處證實已達成和解

梁君彥今年2月於行管會開會後指，行管會考慮到以往先例、法律意見、法律費用及成功追回款項的機會等，決定沿用上一次有4名議員被取消資格的方法，提出和解協議。

立法會秘書處回覆《蘋果》查詢時證實，就4名在去年11月被取消議員資格人士的酬金及工作開支的事宜，經考慮過往的先例、法律意見丶成功追回款項的機會、涉及的法律費用等，行管會決定向他們提出和解建議。經磋商後，雙方達成和解協議，4名人士已根據協議向行管會退還所需款項和資本開支項目。

羅冠聰梁國雄等被DQ成先例

翻查資料，社民連梁國雄、姚松炎、前香港眾志主席羅冠聰、劉小麗當年被DQ時，行管會亦提出了和解建議，要求4人歸還已預支的營運資金，扣除14日之前發放的工作開支、在指定時間歸還資本項目，例如電腦和手提電話；另外議員必須歸還由人大裁定被DQ當日起已支的款項，當時4人需要償還的款項由19萬元至31萬元不等。

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