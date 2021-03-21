無論用上甚麼修辭，今天北京主導下的所謂「完善」香港選舉制度究竟是甚麼，只要有一點點基本邏輯，便絕對騙不到自己。反正已決定把心一橫，把反覆承諾了的都當作沒講過，無論如何砌詞，都只是說明其無力把一國兩制實現。用外長王毅那種邏輯，「一國兩制做得好不好，香港人才最有發言權」。提出一國兩制的時候，今天那位以《基本法》護法姿態數落忠誠廢物的田教授，還只穿着開襠褲。

不過他那番話也不能完全算是錯，因為只要看看當年有份推銷一國兩制的建制人物，這些年來如何要不斷打倒自己，配合北京的反覆來跳軟腰舞，當知「忠誠的廢物」這個形容可說是一語道破。

在將來那個被「完善」了的選舉制度下，這批不斷破壞香港原有制度的建制派如何在變形走樣了的一國兩制下自處，確是個值得留意的懸念。號角已經吹起，反覆循環再用的廢物不一定能在新形勢下繼續得到翻閹。江山代有廢物出，正因為他們太廢，才要阿爺不得不親自落場自廢，搞到全世界都看穿那個所謂被「完善」了的選舉制度有多虛假，一國兩制又變得多荒謬可笑。忠誠的廢物跳完這新一輪忠字舞，遲早還是要被清算的。

問題是完全掌控香港，真的可透過搞好民生及發展，把這20多年來發生的一切一筆勾銷嗎？這個曾經文明的國際城市被推回比半世紀前更不堪，港人的生活方式被嚴重破壞、價值被摧毁，是幾個世代的共同經歷，就憑北京自說自話就可當沒發生過？

越倚重廢物 越嚇怕港人

香港的深層次矛盾從來都不單是民生、經濟或住屋，港人幾十年來已向全世界展示了爭取民主、保護人權的意志有幾強烈。應該看得出，主權移交這20多年來，越是意圖倚重那些忠誠的廢物來主導香港發展，港人就越懷疑一國兩制。今天用這種所謂「完善」來推翻一切，不但不能解決香港長期累積的深層次政治矛盾，更只會令矛盾進一步加深。

香港主權移交之初，庸碌的首任特首董建華如果沒有陳方安生輔助，回歸初期的那段短暫政治蜜月期可能根本不會出現。掃走了陳太，董建華最終還不是搞出大頭佛，要腳痛下台？下台之後，還不是要倚靠另一個還能本着文官體制那種官僚理性的曾蔭權來收拾殘局？梁振英能夠接手登上特首寶座，主要還是要向港人證明另一個忠誠的廢物實在太廢。而他登上寶座之後，能夠令很多人疑中留情，其中一個主因，還是因為他找了當時還能令人抱有幻想的林鄭作政務司司長。但到了今天，大家不妨比較一下管治班子在港人心中的評分調查，就不難發現，這些人全都變了或真或假的忠誠廢物。如此「完善」，只為製造更多廢物！

被「完善」了的一國兩制，只會被忠誠廢物主導，一國兩制進一步成為趕客的噩夢。幻想、盼望未來，已不再是城中話題，百多萬人想移民，已不再是對前景有懷疑，而是對現實的極度不滿。沒有人說得清楚，「留島不留人」是不是北京的真正意圖，但很有可能會成為未來。果真如此，只是證明了所謂統一大業，收回了的只是徒具空殼的香港，而不是承載着文明及人文元素的歷史成就。只能容納廢物，結果是廢掉了一國兩制。被廢掉了的一國兩制，也只會製造更多廢物。

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁