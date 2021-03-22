2019年反送中運動下，港人消費變得謹慎，「黃店」被同路人大力「懲罰」，「藍店」遭杯葛罷食，部份更遭「裝修」破壞。一年多過去，有大型中資連鎖茶飲店撤出大型商場，8間分店至今剩下1間，有被視為「藍店」的連鎖零售店舖位遭「黃店」餐廳取代，其最新的差餉租值為202.8萬元，按年下跌25%。近年獲不少市民大力支持的「渣哥」小食店則結業，並在灣仔租用地舖擴充其茶餐廳版圖，店東「渣哥」透露新店的租金屬市價，但租值已較高峯期回落。

反送中運動下，不少「藍店」及中資店舖遭到市民杯葛，其中曾經多次成為抗爭「戰場」的沙田新城市廣場，開業時曾吸引港人大排長龍輪候的中資連鎖茶飲店「喜茶」已結業，該舖位現由一間燒肉餐廳承租。根據差估署最新應課差餉租值結果顯示，該店租值按年下跌約4%。去年中有報道指，原本全港共有8間分店的喜茶已執剩2間，剩下沙田新城市廣場及銅鑼灣時代廣場2間分店，不過其後沙田店亦已結業，根據網上資料，現時只剩下時代廣場店一間。

同樣遭網民抵制的連鎖零食店「優品360」，其在沙田新城市、銅鑼灣怡和街及尖沙嘴漢口道的分店仍然營業，但其銅鑼灣渣甸中心門市則已結業，並由一間「黃店」西餐廳取代，該店最新的差餉租值為202.8萬元，按年下跌25%。

另外，知名「黃店」、由藝人譚小環及丈夫「渣哥」蔡強榮創立的「渣哥一九九六」去年8月在其Facebook公佈，銅鑼灣店於今年1月租約期滿後不再續租，停止營業。他在文中解釋因多年來因為電力不足，店內非常酷熱，加上店員年事漸長，體力日漸下降等，原本決定去年1月租約期滿後停止營業，惟難捨街坊之情，故決定多續約1年。其後蔡則分別在九龍灣及灣仔先後開設「大渣哥茶記」，同樣吸引市民大排長龍「幫襯」。

記者向「渣哥」查詢小店食結業事宜，他稱結業原因「網上已經寫晒」，沒有補充，至於早前在灣仔開設的茶記分店，他稱是以市值租金租用，「肯定比高峯期下跌，（租金）都算合理。」根據最新差估署重估的值租顯示，該店下年度租值為444萬元，按年下跌三成。

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