由於極地空氣影響，北美冬天的最後兩天是寒風凜冽。美中兩國外交高層在美國最北端的阿拉斯加會晤，場面卻是異常火爆，充滿硝煙。

帶着「崛起大國」的自信，還有最新「東升西降」、「東方之治，西方之亂」、「平視世界」的最高指示，中共黨政外交最高主管楊潔篪、王毅率團來到阿拉斯加。

儘管這是拜登就任後的第一次中美高層接觸，與當地的嚴寒氣溫相比，兩位中共領導帶來的是滿肚子火氣。其原因有多重：首先是在會談前，美國公佈了對全國人大和香港24位官員進行制裁。其次，美國總統和日本等「四國聯盟」領導人舉行峯會，並安排日本首相菅義偉成為首位訪美的外國政府首腦，盟國外交所指不言而喻。第三，美國國務卿和國防部長在日本和韓國進行了「2+2會談」，發表聯合聲明，但美方不願再西行九百多公里、一小時的飛行距離去北京；而是在回到美國時進行主場外交，年已古稀的楊潔篪還得降優屈尊萬里赴會。

中方再次搬出忽悠克林頓、小布殊、奧巴馬的套路，試圖建立「戰略對話機制」，所以刻意把阿拉斯加會晤渲染為「中美戰略高層對話」。而早在會前，美方就說得明白，這不是甚麼戰略對話，更不是機制，就是「一時」工作會晤。國務卿布林肯也說得很清楚，「中國是美國21世紀最大的地緣政治考驗」。同時民調顯示，89%的美國人認為中國是美國的競爭對手或敵對國家。在華盛頓，對華強硬是兩黨現在能找到的少有共識。

那麼，楊潔篪、王毅到阿拉斯加主要目的何在？楊潔篪展示的海派「阿拉撕架」的戲劇化表演又如何服務這一目的？其實只要我們明白中美博弈的實質，就知道楊、王的衝突戰略了。

目前美中博弈衝突主要有四個內容（4Cs）：合作（Cooperation）、競爭（Competition）、對抗（Confrontation）、衝突（Conflict）。美國的處理方式是四者分流管理：經貿、氣候、抗疫等可以合作，科技必須競爭，在香港、台灣、新疆、人權、網絡攻擊和盟國遭到打壓上必須對抗抵制，而美中作為兩個核大國是不可能走向武力直接衝突的，因此，管控武力衝突成為底線。

「小雞遊戲」式拼命欲嚇怕美方

而中國事實上只想獲得合作，而不願接受美國的競爭（比如技術管控、生產鏈條審查等）、對抗，也無力和無心要與美國打一仗。中共清楚知道，美國雄鷹的兩個長長翅膀，一入大西洋（北約），一入太平洋（四國聯盟等）。中國踏入美中戰爭就是引發連環爆炸。但中方知道這一點，卻在玩弄「小雞遊戲」，試圖用綑綁戰略與美國拼命。正如四川俗話說的，「提勁的怕亡命的」。14億中國人在中共眼中命價低，正好與美國人搏命價。所以，中方擺出一副死不要命的架勢，用合作為誘餌、用衝突為威脅，試圖逼迫美國放棄對抗和競爭。

一旦人變得像亡命之徒，思維必然失去邏輯和理性。比如，楊主任、王國委（中宣文革返祖提法）既要指摘美國干預中國內政，又要說美國民主不能只由美國評價；既要堅持中國有中國民主、美國有美國民主，又要構建人類命運共同體；既要在會前高估美國人，又要在會談中貶低全部美國人；既不怕美國掐脖子，又祈求美方合作、放棄關稅制裁等；既指控美方無待客之道、無外交禮儀，又無法管控自己情緒、爛佔時間；既指摘美國指手劃腳，自己真正把手指（只是還不是中指）指向美國官員。這似乎不是「平視世界」的淡定，也不是「美方沒有資格說從實力的地位出發同中國談話」該有的自信。這是經典的「自卑-自狂綜合症」，也是崛起欣快症必然導致的自取其辱。

英國前首相戴卓爾說過這樣一句話：「權力就像淑女，如果你還必須告訴人們你是，那你就已經不配了。」

夏明

紐約城市大學國際政治經濟學教授