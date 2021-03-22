疫情下港人無法外遊，日本百貨驚安之殿堂Don Don Donki便成為港人緩解「鄉愁」之地。該店自2019年攻港，受惠租金下跌，Donki至今已激增至7間分店，部分分店更在傳統旺區及黃金地段插旗，如尖沙咀美麗華廣場、銅鑼灣百德新街，甚至中環皇后大道中等。根據差估署最新公佈的重估應課差餉租值結果，Donki在中環皇后大道中的分店，下年度租值按年下跌20%。

屬不少港人遊日必到朝聖之地的日本百貨驚安之殿堂Don Don Donki，首間分店於2019年7月進駐尖沙咀，面積達2.3萬平方呎，一年半之間Donki極速擴大版圖，至今在港已有7間分店，分別為於銅鑼灣、中環、將軍澳及荃灣等地，早前有指日本總公司計劃在2024年前將本港分店大增至24間。

不少Donki分店開幕時均有市民大排長龍等入場，其各分店中以荃灣店面積最大，佔地約3萬平方呎，更設有美食廣場及多間日本餐廳，即使在疫情嚴峻情況下，市民仍無懼感染風險逼爆Donki，有顧客更直言疫情下無法遊日，故到日本百貨店以消費緩解「鄉愁」。

根據差估署最新公佈的重估應課差餉租值結果，Donki 在中環皇后大道中的分店，下年度租值按年下跌20%。至於在銅鑼灣百德新街的分店，下年度租值亦按年跌21%。

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