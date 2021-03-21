【本報訊】建制陣營攻擊藝文界不斷，繼批鬥西九文化區M+博物館收藏的艾未未作品涉違國安法後 ，中共喉舌報章昨又狙擊M+希克藏品中藝術家石心寧油畫《杜尚回顧展在中國》「醜化、詆毀國家領導人」，又批評希克藏品有大量男女裸照甚至「群交」照片，意識不良，涉違道德底線。藝術學者何慶基指當代藝術解讀複雜，認為有關人士提出意見前，應先分析和有根有據，擔心「唔係專業嘅人覺得唔啱就批評，就令人覺得係濫用咗（評論自由）。」

前顧問：可有好多解讀

中共喉舌報章《大公報》和《文匯報》昨日繼續發炮攻擊西九文化區M+博物館藏品，批鬥M+動用12億元公帑購買「偽術品」，再針對希克藏品中藝術家石心寧一幅名為《杜尚回顧展在中國》的油畫，「以醜化、詆毀國家領導人為主題」，並再提藝術家艾未未創作的一幅中指指向天安門城樓的照片被質疑涉違國安法。

《大公報》亦助攻，稱希克藏品有大量男女裸照和「群交」照片，「甚至有令人極度不安的孌童意識作品，備受爭議」，意識不良，涉違道德底線。

瑞士收藏家希克2012年將1,510件藝術品交予M+博物館，M+前行政總監李立偉在當局網頁介紹，希克藏品是博物館1970年代至2010年初中國當代藝術展品的基石，包含來自香港、中國、亞洲及其他世界各地的作品。他又形容「希克藏品的深度及廣度令人難以望其項背」，並指2021年正式開幕後，如同世界知名博物館的建館收藏一般，希克藏品將會與其他藏品一同展覽。

西九文化區博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基表示，藝術作品詮釋度高，當代藝術作品尤為複雜，發表評論前須要先分析研究，以艾未未中指指向天安門的作品為例，「天安門可以有好多解讀，我覺得係代表封建王朝多於今天政府，今天政府可以係人民大會堂。」他又質疑是否牽涉政治便有問題，「文革嘅藝術品所有都係關於政治喎……唔係專業嘅人覺得唔啱就批評，就令人覺得係濫用咗（評論自由）。」何又稱若作品犯法，政府自會處理，希望任何人作藝術評論時，可提出分析證據。西九文化區管理局昨未有回覆。