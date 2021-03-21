香港大學腦神經科臨床教授張德輝指出，嘔吐及尿頻不屬於典型的中風症狀，感染等病因亦有機會引起類似病徵，並因嚴重不適導致四肢乏力。但他強調，以上病徵亦可能由腦神經相關病症引起，臨床上不能完全排除腦膜炎或腦中風的可能，須根據病人其他病徵作進一步判斷，例如中風通常伴隨半身不遂、神志不清等症狀。

對於病人生前有服薄血藥華法林（warfarin）的習慣，張認為，華法林的藥效為減少血塊、血栓，但副作用可增加出血風險及其嚴重程度，可合理推斷與出血性中風有關；未有證據顯示今次事件分流站護士是否知道病人有服華法林，但一般而言病人過往的藥物紀錄均是重要資訊，尤其若懷疑牽涉出血或血栓問題時，須考慮華法林的影響。

今次事件中，病人入院後僅約3小時，便被發現腦部嚴重出血，達到無法以手術救治的程度。張指，無法確定病人何時起出現腦出血，但3小時內命危並非罕見，視乎出血位置及出血量，腦出血甚至可於30分鐘內導致命危，其中又以腦幹出血最危險，出血量達5毫升已屬十分危急。如果未能及時止血，出血量過多，就無法透過手術移除血塊，病人很大機會因此不治。

記者 何家朗

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