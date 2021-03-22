外號「草蜢」的1986年冠軍騎師陳柏鴻，早前入稟高等法院向前同居女友追討二人於1985年聯名持有的旺角物業一半業權，案件今於高等法院開審。鄭出庭作供，大談當年收入，並聲言買樓供樓的款項全由他支付，女方未付分毫，又指與女方拍拖並且同居期間，對她已婚一事全不知情。舊愛則指因當時沒有工作和收入證明，要向陳借名辦理按揭，才會將陳的名字加入樓契，實質上買樓訂金、律師費以及每月供款均全部由她本人負責。

現年60歲的原告陳柏鴻，1997年任練馬師期間捲入非法賭博指控，協助廉署調查，後遭馬會吊銷練馬師牌照。女被告為姜麗娜。

試過全年收入未計打賞逾20萬

陳柏鴻今在庭上作供，由1976年16歲時在英籍練馬師施萬賦（Gorden Smyth）旗下馬房任職見習騎師說起，大談收入計算方法。他指當年每月收入除了月薪約200元外，另外還有獎金，但並非按月收取。獎金一半由馬會保管，待成為正式騎師後才發還，但被「師傅」即練馬師收起的另一半，師傅有權不發還分毫。而陳在1983年成為正式騎師後，確未獲發還留於施萬賦的一半獎金。

陳又透露，19歲那年他仍是見習騎師時，認識被告姜麗娜，兩年後成為情侶。他於1982年每月斥資數百元，在沙田第一城租用單位同居。被問到月薪200元如何夠錢租樓，陳表示騎師會獲不同馬主打賞，有時馬主贏馬，到馬房探望馬匹，也會給予「貼士」，但皆非固定時間和金額。他透露在1976至1983年間，他收取的打賞就約有8萬多元。翌年他搬往沙田愉田苑單位。

1983年至1984年間，其時他的全年收入未計打賞約為20多萬元。及至1986年，他贏得女皇杯並獲冠軍騎師頭銜，屬香港最高榮譽。惟1992年他轉職練馬師，至1997年因被廉署懷疑與非法賭博有關而被調查，「騎師就唔可以賭博，但我當時崗位係練馬師，係可以賭博嘅，佢哋唔知」，最後廉署沒有起訴他，但馬會卻吊銷其練馬師牌照。

他續稱，休息兩年後，便到兄長的公司幫忙打理業務，離職後搞茶餐廳和電腦開發生意，2005至2006年間在澳門任職練馬師。

陳透露，1984年母親與被告聯名購入火炭怡翠花園單位連車位，翌年三人遷入。陳指物業和所有律師費雜費等全由他支付，惟被告方出示被告銀行存摺，指當年買樓支付訂金限期前，被告分多次在戶口提取款項，合共7.62萬元，正好是訂金的三分一，亦是被告用以支付她佔三分一業權的訂金使費。陳不同意，反指「咁橋你就當係，咁你唔好計埋佢拎嗰600蚊？買樓都要畀貼士嘅咩？」

陳亦否認被告一方所指，當初三人同意每月供樓6,000元由陳支付，被告則負責交差餉及水電雜費。

被告指曾遭原告毆打

陳透露，與被告相識至同居，及至後來也從不知道被告已婚，對她1984年2月正式離婚並不知情，雖然曾有懷疑，但也沒問過被告。

他說後來發現被告偷竊他5萬元，由於擔心她會惹麻煩，故沒有報警，惟被告後來反指他與其他女人有染，二人為此爭拗。被告一方指陳曾毆打被告，被告威脅報警，但陳母介入，指事件揭穿會影響他的騎師和練馬師事業，最終被告沒有報警。陳對此大加否認。

後來因陳母不喜歡被告，陳建議被告搬離怡翠花園單位，並要求被告將她於怡翠花園的三分一業權轉回給他母子，但他否認答應付她10萬元，作為她有份支付的首期和在物業上的花費。

1985年，陳自言與被告在旺角一帶睇樓，經地產代理介紹涉案的碧佳閣一個物業連車位，他認為單位處於沙田馬場與他經常前往的尖沙嘴中間，於是決定購買。

惟被告一方指他根本沒有參與搵樓，連物業買入價58萬元也不知情，臨時買賣合約上只有被告的簽署，只是因為被告沒有工作和收入證明，要靠向陳借名辦理按揭，才會將陳的名字加入樓契，實質上買樓訂金、律師費以及每月供款均全部由被告負責。

陳柏鴻聲言供款是由他以澳幣和美元定存戶口的利息支付，但被告一方稱他未能提供1985至1991年間的轉數紀錄，陳多番表示「太耐唔記得」、「我好多戶口，點樣運作我唔記得」。

【案件編號：HCA1158/17】

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