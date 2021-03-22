「飲醉少少就有親密行為」，武漢肺炎爆發初期，特首林鄭月娥一語驚人，雖然禁酒令胎死腹中，但全港酒吧逃不過陪葬宿命。有太子酒吧東主說，「酒吧街」沒有確診個案仍長期被禁開，即使業主減租三成，每月仍要倒貼10萬元「吊命」。他指，政策鬆綁無期，損失已無法估計，怒轟「一刀切」關閉酒吧做法不合理，「呢個政府真係戇X！」

太子「酒吧街」的Metal Bar內還是掛着萬聖節南瓜裝飾，那次已是酒吧最近可營業的日子。東主Peter說，由去年底第四波疫情至今，已有近4個月沒有開舖。2018年底與朋友投資80萬元，頂手此間近1,000呎酒吧的他說，開業約大半年，生意雖未回本但漸上軌道，「之後就面對整整一年半嘅衝擊，（社運和疫情）無縫接軌咁嚟」。

反修例運動期間，旺角警署外屢成「戰場」，酒吧街被殃及池魚，Peter說，當時人流減逾一半，「太子站會封，連的士都唔敢嚟」，即使是沒有示威的日子，生意同告受挫，「嗰陣人心惶惶，都未必有心情同時間去消費同娛樂」。

去年初起爆發疫情，全年大部分日子被勒令停業，去年9月一度可重開，但有2人一枱、入座率不得超過一半、只可開到午夜12時等限制，而其酒吧受限後最多只能坐20人，重開也是杯水車薪，「啲人係食完飯先嚟飲酒，10點半過到嚟，11點半就準備走，飲得幾多、有咩消費？返屋企飲好過啦……但有得開一定好過無得開」。

他表示，平日自己會「落手落腳」，僅請一名全職員工，其他則是「炒散」，疫情下只留全職，無再請散工。酒吧月租原要7萬元，至第二度被勒令關門，營運問題浮面，幸業主減租三成至今，「如果唔減租就一定執笠。所以都好多謝業主」。

他續指，租金連同每季約1萬元的差餉、商用上網費、管理費及員工薪金等，無法開業仍每月要「泵水」8至10萬元為酒吧「吊命」，「自己都要返工幫補下」。而前後共獲約50萬元政府補貼，「一年50萬邊夠？封足成年喎。啲錢都係左手嚟右手畀業主」。

「呢兩條酒吧街一單確診肺炎嘅個案都無，點解要我哋落閘唔畀做生意？我哋係完全24小時無任何時間可以營業」，他指，農曆年後政府放寬堂食限制，曾以為酒吧本月初能重開，更樂觀估計，如完全沒有限制地重開，至年底或仍能「守住」，惟出現K11 Musea群組，「無晒曙光。除咗無奈接受，無嘢可做到」。

「呢個政府真係戇X」，他炮轟政府「一刀切」關閉酒吧不合理，「中邊間咪封邊間囉」，政府抗疫不力致經濟低迷，酒吧這類非必要的消遣娛樂，前景已無法預料，堅持不結業只因不捨，「當睇好後市囉」。

記者 李詠希

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