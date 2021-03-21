獨裁者毫不掩飾荒唐，這個3月香港人迎來多少個晦暗不明的早上，整個城市彷彿陷入憂鬱。讀者引陳健民教授所寫的《受苦共同體》說，從今以後香港社會多了「維權、冤獄、無期關押」這些大陸才會出現的詞語。親歷荒謬，牆內人也許失意失落，讀者寄語200手足跨過這一關，從苦難鍛煉出韌力。有公務員冒險來信向在囚手足道歉，因簽了宣誓文件，以後只能默默支持，被滅聲前最想與他們約定「煲底見」。

許多人將拘捕初選民主派比喻為「美麗島事件」，經歷美麗島審判的林義雄先生多年後回顧這段歷史，說道「人民懦弱的退縮或勇敢的奮鬥，就決定了歷史的走向，而人民力量的源頭就是他們的心。」

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或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

【你放心，員工會打理好一日三餐】

親愛的譚文豪（前）議員：

當47個民主派成員被捕時，我真係憤怒到極點，但當見到不少市民（特別係那些送車師、旁聽師）同你哋咁堅強，憤怒即時變成佩服！原來香港人真係好堅持嘅，對你哋嘅支持係絕不會減少。正如《海闊天空》歌詞「背棄了理想，誰人都可以」，但你堅持理想，更因此被捕入獄，我畀你千萬個「LIKE」，你可以一生無悔。

我係一個年近60的所謂「廢老」，多年來民主派舉辦的活動，例如遊行籌款、助選等，我與家人常常參與，你在立法會的質詢、在D100的《左右大局》，我都好喜歡聽，其實公民黨是個我非常欣賞的政黨，係你嘅「FANS」。

離別家人肯定傷心難過，外人未必感受得到，但如果自己堅強，唔好諗咁多負面嘅嘢，反而積極生活，會是對自己及家人最好的禮物。獄中生活想必好枯燥，令你失去自由，甚至失去尊嚴，但若氣餒你便輸給別人了。「別人想我衰，我就要活得比你好，比你精采」，呢個係我的格言，希望與你共勉！

現在我每日祈禱，都會祈求上主賜你們及所有愛香港的人有勇氣去接受不能改變的事實，有智慧去解決不能逆轉的事情，有平安的心境去迎接不可預知的未來。

還有一種實質的鼓勵：我會多啲去幫襯「一日三餐」（叫啲人多啲去），希望「一日三餐」生意興隆，財政上你不用擔心！其實餐廳的食物真係唔錯，豉油雞好味呀！黑松露炒蛋波蘿包好好食，乾炒牛河更是我的至愛。

寫個小插曲畀你知，前幾天我去「一日三餐」外賣豉油雞半隻，怎知返到屋企，打開一看，奇怪點解買豉油雞有湯送嘅？原來畀錯豉油雞飯，當時真係有啲失望，唔夠餸食飯，即時打電話畀「一日三餐」，你的員工好有禮貌，叫我明天返去，幫我處理。兩日後，我再去話補差價再要多半隻豉油雞，但收銀員堅持唔再收錢，我話唔好，佢不停話「唔好意思，係我職員錯」，真係好窩心。所以你可以放心，員工會幫你打理好這間餐廳的。

「暴風雨一過，惡人不復存在；義人卻根深蒂固」，這是我從《聖經》找出的，希望香港有這一天，祝你及你的家人平安！

香港人

方唐

【盼望有天明鏡高懸】

慧明：

明眼人皆知妳的苦心，不為自己只為大局，何謂是罪令人費解！

盼望有天明鏡高懸，還妳清白得見青天。祝願妳、毛姨姨和諸位仁者否極泰來重獲自由家人團聚。大家不會忘記你們那份把關的辛勞和勇氣。

瑋淇上

【被滅聲公僕默默支持】

致為香港人真心付出的一群可憐兒女：

感激你哋為我們做嘅一切，你哋所付出嘅、所犧牲嘅我哋都感受到，好多謝你哋。但真係好對你哋唔住，我無辦法可以為你哋做到啲乜，尤其我係打X婆工，被迫簽咗份不平等嘅滅聲文件，未來即使心有不甘，都只可以默默咁支持。

好心痛見到你哋一個又一個咁受苦，但你要知道你哋所做嘅一定會有回報，世界各地所有人都喺度睇住，我相信天有眼，惡人未報只因時辰未到，我哋一班真心愛香港嘅真香港人，會一直等待呢日嘅來臨，你哋要撐住！！

勿忘初心，煲底見

【大陸冤獄降臨香港】

二佰港士：

3月17日陳健民教授寫下《受苦共同體》，當大家突然間受到無理的、漫長關押、冗長的聆訊，這些在出其不意，從來沒有估計到那麼荒唐，不合理的對待。

雖然在爭取表達理念的時候，都以歷史為鑑，大家都有一些預警，但是當實實在在發生時，仍是難以想像。那麼荒謬，但卻是真正在我們當中出現。

那種震驚當親身體會時，才會了解大陸維權人士的痛苦。經歷了冤獄人士在囚感受，知道無法申訴的可怕。雖然有歷史、有傳媒的記載、報道，但是身歷其境誰可抵受。

陳教授亦提醒我們不要心灰意冷、鬥志低落，因為這一步已顯現了你們預示「狼是會來」的正確。

堅持信念好好表達你們的理想。你們是勇敢的先鋒。我們不會指摘你們的失意、失落。我們只能盼望大家可以跨過這一關。因為這些經歷是實實在在從苦難鍛煉出的韌力，不是以日或周算日子，是長路漫漫。不是我們在外說說指指能如願，然希望仍是要有！開啟新思維來應變，不困於狹窄的空間。

書情者 敬上

【多保重，好快煲底見】

AY您好！

身為大律師嘅您，本來可以過安穩舒適嘅生活，因為為香港追求民主自由嘅制度而被極權無理剝奪咗自己嘅自由，令市民非常氣憤和無助。

感謝您及一眾真誠為香港嘅義士無私奉獻！

孟子曰：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身……」願您們早日平安！多多保重，好快煲底見。

永遠支持您嘅選民

Best Regards,

Amy