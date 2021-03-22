警方多年前拘捕懷疑包攬訴訟集團，指控他們涉嫌串通公證行及車行代人索償。涉案公證行東主被控分享訴訟成果罪，被指為車禍事主驗車評估賠償金額後，替事主安排律師，並以賠償額15%為收費，揚言「不成功不收費」。惟法官今裁決指，案中索償金額低於車行評估的維修費，被告沒有藉誇大金額以賺取服務費，未能證明威脅法庭程序的公正性，裁定罪名不成立。

控方案情指，被告方國昌（52歲）是中正公證行和安盛顧問有限公司負責人。案件源於2013年5月一宗交通意外，事主何世文駕駛私家車時遭小巴碰撞，何將車輛交予皇冠汽車有限公司維修，按職員提供的公證行名片聯絡被告。被告表示可撰寫公證行報告並代理索償，並有相熟律師介紹，事成會抽取賠償金額的15%作服務費，「不成功不收費」，只收取900元報告費用。

何世文接受提議，安排擁有涉案私家車的父親何耀榮授權中正代表索償。翌年3月，代表何氏的賴文俊律師行去信小巴的保險公司索償，對方提出以8.5萬元和解，中正接受。被告向何世文表示成功追討，中正會收取15%即12,797元。庭上透露，皇冠汽車原本估算維修費用為14萬元，中正估算則為7萬多元。

控罪指被告非法地促使和支持何耀榮進行人身傷害民事申索，代價為何耀榮的代理人何世文同意若訴訟成功，會以得益的15%作為被告的報酬。

法官葉佐文今裁決指，被告警誡下供稱是客人要求聘用賴文俊律師行，說法並不真確，實情是由安盛顧問聘用，被告角色構成干涉與其無關的訴訟。根據案例，法庭接著須考慮被告動機和有否威脅法庭程序的公正性。法官同意辯方所指，案中不涉及誇大索償金額謀利，相反索償額低於皇冠車行估算，連遭索償的保險公司也不能指出金額有何不妥，控方未能證明法庭程序的公正性受到威脅。

【案件編號：DCCC251/20】

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