中共「閹割」香港選舉制度前夕，民主思路委託中大香港亞太研究所進行的民調發現，「一國兩制」指數再度微跌0.01分，最新得分是5.48分，為該調查2017年中推出以來新低，而包括「獨立司法權」及「言論自由」等6項涉「一國兩制」評分一致下跌。身兼行會成員的民主思路召集人湯家驊認為，「一國兩制」指數再跌只是巿民一時觀感，並不代表政府「一定係錯」和「不能解決問題」，又指據民調結果行事向來不是他的作風。

中大香港亞太研究所於去年12月22日至今年1月30日以電話訪問1,002人，發現「一國兩制」指數再度下跌，最新得分是5.48分，為該調查2017年中推出以來最低點。而涉及一國兩制的九大範疇中，只有三項評分高於上次調查，包括「全面落實一國兩制」、「原有生活方式」及 「對話協商解決矛盾」；至於「獨立司法權」、「言論自由」、「自行處理行政事務」、「民主政制發展」、「港人治港、高度自治」原則以及「全面落實『一國兩制』」的評分均一致下跌。

初選大搜捕後 認為《國安法》對一國兩制有負面影響受訪者上升

民調又在民主派初選大搜補前後訪問巿民意見，發現大搜捕前，認為《國安法》對「一國兩制」有正面影響的受訪者佔20.5%，認為有負面影響的則佔61.8%；在民主派遭到大搜捕後，認為《國安法》對「一國兩制」有正面影響的受訪者跌至只有14%，認為有負面影響的則升至62.8%。

該調查又發現，香港「溫和派」支持者的比例回升至2019年底水平，上升3.6個百分點至53.6%；建制派支持者比例亦有所上升，增加1.5個百分點至10.6%，是反修例運動以來首度超越達9.3%的抗爭派。對於民調結果反映「溫和派」支持者所佔比例上升，是否意味中間派能在來屆立法會選舉突圍而出時，湯家驊指，中間派向來在香港社會佔過半數，但過去從未見在選舉結果反映，並認為來屆立法會若然直選議席大減，「我睇唔到有乜機會（溫和派能當選）」。

隨着中共即將大幅閹割本港選舉制度，民主思路聯席召集人潘學智相信，國際智庫將進一步下調香港的民主指數，而在美國加強制裁香港官員，加上港府至今未能全面處理疫情問題下，相信香港未來經濟自由指數亦會下降，但他補充，香港的民意或與國際評級不同，指港人或會覺得今次中共改變香港選舉「係對『一國兩制』嘅強心針」。

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