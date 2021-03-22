差餉物業估價署重估全港物業下年度租值，多名現任及前任官員的住宅物業租值均錄得跌幅。早前有傳不排除復出參選特首的前行政長官梁振英，其在山頂貝璐道裕熙園的大宅，下年度租值391.56萬元，按年下跌11%。而財政司司長陳茂波位於跑馬地禮頓山的單位，下年度租值約83.7萬元，按年下跌10%。

至於曾捲入僭建醜聞的律政司司長鄭若驊與其夫潘樂陶位於屯門的海詩別墅獨立屋，其中4號屋下年度租值約39.72萬元，按年下跌3%；而潘樂陶持有3號獨立屋下年度租值約42.72萬元，也按年跌3%。

執掌土地規劃的發展局局長黃偉綸位於大埔的獨立屋，下年度租值約51.02萬元，按年下跌約4%。曾因瀆職罪入獄其後上訴得直獲撤銷定罪的前特首曾蔭權，其跑馬地麥當勞道碧雲樓單位租值也按年下跌約3%。

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