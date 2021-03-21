【本報訊】港版國安法去年實施後，港府一直強調將會推行國安教育，並制訂課程指引及官方教材。教育局長楊潤雄日前接受官媒訪問，披露局方將會向全港中小學派發內地發行的國情教育書冊《我的家在中國》作為輔助教材。

楊潤雄早前接受官媒中新社訪問，貫徹官方論調指「愛國者治港」是理所當然。他又憶述曾與學生到南京考察，體會到中國由百年前積貧積弱發展至今，是「一代又一代愛國者」的努力才做到。

「中文中史地理滲價值觀」

楊又稱教育局將透過學校課程、教材指引、課外活動等多種渠道，培養學生的國家觀念和身份認同，亦會在中文科，中史科或地理科等不同科目滲入「重要價值觀」。他亦指教育局將就憲法、《基本法》及國安法等教育製作官方教材供師生，並披露局方將會向全港中小學派發內地發行的國情教育書冊《我的家在中國》作為輔助教材。楊指該書冊會以繁體字發行，並已將當中的內容更新。

參考訪問片段及資料，《我的家在中國》全套共分為六個範疇合共48冊，由北京師範大學「京師學者」特聘教授、全國德育學術委員會理事長檀傳寶擔任主編。該書冊早於2017年已曾在港澳地區發行。

教協副會長葉建源表示，有關教材屬輔助教材，提醒教師可視乎內容是否合適，自行決定是否使用，他又希望國情教育屬全面認識，即要包括國家發展好與不好的各個方面。