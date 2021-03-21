【本報訊】意大利餐飲集團Capo Group日前宣佈只准顧客使用「安心出行」後，該集團的餐廳員工指昨日生意較平日減少，有路過該餐廳的市民亦表明不認同餐廳的做法，拒絕光顧。網民普遍反對餐廳的決定，有人更建議餐廳遷到內地營業便更安全。

意大利餐飲集團Capo Group Ltd旗下有八間餐廳（兩間未開業），集團本月13日在fb專頁宣佈，決定只准顧客使用「安心出行」登記入座旗下餐廳，原因是以往要求食客登記個人資料時，不少食客以「冇電話」等為由拒絕，填表亦使有假名、假電話等，有顧客甚至報稱是「住在迪士尼樂園的米奇老鼠」，造成追蹤困難。

逾3,000網民「派嬲」

集團旗下位於上環的餐廳Pinco Pallino，昨日貼出告示稱只准顧客使用「安心出行」登記入座。餐廳經理Marco向本報解釋，早前曾有確診者光顧該餐廳，當局因應食客的「安心出行」紀錄迅速通知餐廳，餐廳認為程式有一定作用，故要求所有食客使用。

有餐廳員工透露事件引起關注後，員工感到有壓力，昨日生意較平日減少。

路過該餐廳的李小姐表明不認同餐廳做法。她指早前K11 Musea名潮食館爆疫，但有使用「安心出行」的食客事後未收到任何通知，可見程式並無作用。李稱一直選擇手寫個人資料，不打算光顧只接待「安心出行」用戶的餐廳。

沈先生亦同意餐廳做法未能保障食客安全，「嘟完都冇意思，留唔留資料我都覺得冇意義」，又指如無其他選擇才會「焗住」光顧。

餐廳規定在網惹來普遍反感，至昨晚約6,600個fb回應中，逾半「派嬲」，有網民建議集團可搬遷至中國內地，做法更為安全，亦有網民稱會選擇其他餐廳。