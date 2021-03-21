【本報訊】一名長髮男上周五凌晨走進元朗廈村錫降圍，疑用電筒從窗口照射多間村屋，被懷疑踩線企圖爆竊，遭約五名村民截停再以亂棍圍毆。長髮男自稱黑幫勝和成員卻遭反問「勝和唔打得你啊？」短片昨瘋傳，有網民質疑村民濫用私刑，「元朗國啲人真係好惡」；警方昨拘捕三名涉案男子。

全片長四分鐘，一名30歲長髮男坐在地上遭五名持木棍及電筒的大漢包圍：「你喺呢度做乜？唔講就打Ｘ你！你想斷手定斷腳？」長髮男稱其貨倉在附近，前來熟習環境，又自稱錫降圍居民，被駁斥「你當我儍仔呀？咁夜入嚟？你跟邊X個啊？」五漢要他出示身份證明，多次棍扑他的頭及手腳，直捅心口，逼他講出「大佬」姓名及電話。

網民：元朗國啲人好惡

長髮男抱頭求饒，自稱勝和「朱恆（音）」手下，自己叫「多龍（音）」，大漢反問：「即係勝和仔啦！勝和唔打得你啊？」、「你係咪踩線呀？夜孖孖嚟睇倉？你俾人打死都抵呀。」亦有人勸阻着「打腳，唔好打頭。」最終有人聯絡到朱確認身份，並稱「我哋以為佢爆格……我教訓咗佢啦，𠵱家停。」

據知事發上周五凌晨4時許，長髮男被發現在錫降圍以電筒從窗口照射多間村屋，遭五漢追至羅屋村擒獲，被「整頓」後獲放行。有網民質疑濫用私刑，「元朗國啲人好惡」、「惡人大晒咩」。警方指遇襲李姓男（30歲）頭胸及背部受傷，自行前往醫院求醫；昨拘捕三名本地男子（38至42歲），涉襲擊致造成實際身體傷害，一人扣查。