港府抗疫不力，各行各業飽受武肺摧殘，餐廳、酒吧、戲院、派對房間及卡拉OK等，因限聚令、限桌令等社交距離措施致生意大跌或被迫停業，部分更敵不過疫情已結業。其中酒吧業界自武肺疫情後，斷斷續續被迫停業近一年多時間。《蘋果》先後到中環蘭桂坊、灣仔及太子的酒吧街，昔日夜夜笙歌，今日儼如死城。根據差估署最新公佈的重估差餉租值結果，蘭桂坊有酒吧下年度租值按年急跌30%；曾停業多月的戲院，部分租值亦按年急跌40%。

去年初武肺殺入香港，多個行業大受影響，其中酒吧雖曾一度可復業，但疫情反覆，酒吧業界又再被迫停業。酒吧業協會早前透露，疫情至今已多達近300間酒吧結業。

《蘋果》記者先後走訪中環蘭桂坊、灣仔及太子的酒吧街，其中，中環蘭桂坊，德己立街至蘭桂坊最少有11間地舖正招租或沒有營業，不少為酒吧或夜店。而德己立街有原本為酒吧的地舖，數名工人在清理裝修廢料，一旁的地產中介放租廣告有待掛上；蘭桂坊與德己立街轉角唐樓，疑似人去樓空，更掛上「全幢招租」的廣告。至於曾在去年3月爆出「蘭桂坊群組」的酒吧Insomnia，則未見有營業，差估署數字顯示，蘭桂坊有酒吧下年度租值為378萬元，按年急跌30%。至於在灣仔駱克道一帶的酒吧，三五知己把酒談歡的盛況不再，只有部分同時持有食肆牌的酒吧有開門做生意，《蘋果》抽查駱克道其中三間酒吧下年度的應課差餉租值，全部都按年下跌兩成。

而疫情下的太子酒吧街，包括通菜街、西洋菜北街不再夜夜笙歌，重門深鎖的酒吧外掛上紅字橫額，「政府無封關，酒吧被埋單」、「伙記無得撈，業主又追租」。記者現場所見，運動場道及通菜街交界一段百多米的街道，11間地舖主要為酒吧，但只有兩間持有食肆牌的酒吧餐廳有開門做生意，其餘都已拉閘。差估署最新數字顯示，太子酒吧街大部分地舖下年度租值按年下跌約一成，其中有酒吧的租值更急跌30%。不過即使租值下跌，惟復業無期，業界估計將引發新一輪倒閉潮。

除了酒吧業界外，本港各大戲院亦受疫情影響，停業多個月至上月才可重開，其中UA Cinemas（娛藝院線）本月初宣佈全線結業，要遣散逾百員工。差估署最新數字顯示，在太子及銅鑼灣、已結業的UA戲院，該舖下年度租值按年急跌4成。至於百老匯院線分別在太古城、旺角及尖沙嘴的戲院，下年度租值同樣按年急跌4成。

疫情亦令旅遊業冰封，酒店入住率大跌，《蘋果》抽查部分五星級酒店的租值，未計及酒店內的零售店舖，酒店租值亦下跌。其中中環四季酒店下年度租值按年下跌32%； 半島酒店租值亦按年跌約22%。

記者 李詠希 譚靜雯

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