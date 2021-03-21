繼日前廣華醫院急症室有長者等入院期間死亡，公立醫院再爆出一宗「等到死」事故。威爾斯親王醫院去年一名69歲男病人，獲急症室分類為次緊急，但候診期間一度停止呼吸，搶救後才發現腦部已嚴重出血，數小時後宣告不治。院方紀錄顯示，分流站未有記錄病人服食薄血藥，疑致錯誤分級，忽視出血性中風危機。急症室亦疑因無持續監察病人病情變化，導致延醫出事。院方回覆，覆核當日紀錄後，認為急症室醫護人員已評估及根據病人當時的情況作出相應處理，正安排與家屬會面。

記者 何家朗

姓黃69歲男事主，生前患有抗磷脂症候群，身體容易形成血栓，2013年曾經因缺血性中風入院，此後須每日服用薄血藥華法林（warfarin）。事主一直於醫管局轄下內科專科覆診，最後一次為去年6月，當時檢查凝血指數屬正常水平，情況穩定，並預約於6個月後覆診。

未料尚未等及覆診便已出事。去年10月23日，事主晚飯後稱感不適，先後嘔吐3次，同住家人見狀立即電召救護車。救護員到場後，事主四肢乏力，須抬上擔架送院，於救護車上亦曾嘔吐及表示有尿意。晚上近9時送抵威爾斯親王醫院後，事主獲分流為「次緊急」級別，又因無力前往洗手間，須使用尿壺及尿片。

事主晚上約10時獲安排到候診區，在家人陪同下等待見醫生。惟約1小時後，家人發現他面色轉黑，疑似失去呼吸，趕忙呼救後有醫護隨即前來搶救。事主之後須依靠機器呼吸，腦掃描發現腦部嚴重出血，腦科醫生稱無法以手術救治，事主延至翌日凌晨3時48分宣告死亡。

分流站護士寫病歷漏填病人曾服薄血藥

根據威院分流站紀錄，護士有寫下事主大部份病歷，卻遺漏曾服薄血藥，惟醫生紀錄則有清楚寫下「on warfarin（曾服華法林）」字眼。協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，院方分流不準確，華法林有出血副作用，連同嘔吐、四肢無力等病徵，可推斷為有出血性中風風險，「次緊急」並非恰當分類。若事主獲分流為高一級的「緊急」級別，則有望於30分鐘內得到診治。

彭指，院方亦疑未有妥善監察事主病情變化，急症室護士協助安排事主小便後，就再無任何跟進。在候診區近1小時，事主腦中風病徵逐漸變得明顯，其間仍然沒有醫護巡視，亦無接駁儀器監察，令急症室未能及時察覺病人情況轉差。事件反映醫管局應加強急症室分流站護士的培訓，並於指引內更具體列明，如何判斷病人服華法林後的風險因素，以作出更為準確的分流。他建議醫管局安排人手或監察儀器，掌握急症室候診的第3、4級病人病情變化，按情況隨時調高分流級別。

威院回覆稱，認為急症室醫護人員已評估及根據病人當時的情況作出相應處理。考慮到事主短時間內病情惡化及離世，院方理解家屬會感到非常難過，謹此再向其致以深切慰問。病人關係統籌正安排與家屬會面，解釋治療過程。

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