武漢肺炎疫情反覆，以麻雀娛樂為主的聯誼會所至今未能重開。香港聯誼商會籌委會主席吳司仁表示會所復工無期，行業9,000多名員工生計受影響，呼籲同業接種疫苗，希望盡快復業。有聯誼會所負責人表示不會強迫員工打針。

吳表示，政府限制會所經營至今已經超過200天，雖然會所仍可以提供餐飲服務，但會員不會特意到該處用膳，主要業務還是麻雀耍樂，禁止有關業務令營業額下降至不足5%，形容情況等同「廢武功」；他又稱自己經營的聯誼會所已3個月沒有交租，若再不能復業恐怕會被收回舖位。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，現時已有近百間聯誼會所結業，佔全行約三成，形容疫苗為復業帶來「曙光」。邵指將於今日下午聯同聯誼會所業界代表與民政事務局局長徐英偉會面表達意見，希望政府讓業界盡快復業。

他強調業界只是鼓勵而非強迫員工打針，亦不會限制員工接種哪一種疫苗。會所金雀會負責人田嘉美亦表示不會要求員工出示接種疫苗證明才能上班，但公司已有八成員工已預約或已接種疫苗。

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