武肺疫情肆虐全球，旅遊業冰封，本港經濟過去一年亦遭沉重打擊，不少國際知名品牌撤出傳統旅遊旺區，令銅鑼灣、中環、尖沙嘴及旺角湧現大量吉舖。曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，疫情下天價搶租「神話」不再，甚至罕有地出現吉舖；人來人往的尖沙嘴，加連威老道短短約300米就有多達30間吉舖，屬近年最多。差餉物業估價署最新公佈的重估應課差餉租值結果顯示，銅鑼灣多個商舖租值平均錄得30%至40%跌幅，其中在波斯富街有地舖已空置多時，下年度租值更按年暴跌51%；羅素街亦有地舖亦急跌四成。

記者 李詠希 鍾雅宜 譚靜雯

羅素街罕有現吉舖 接受短租

差估署根據去年10月1日的租值，重估應課差餉租值。全港約338萬個物業的業主，本月底至下月初將收到2021/22年度最新差餉及地租通知書。重估結果顯示，銅鑼灣多個地舖租值錄得下跌，包括羅素街、白沙道及波斯富街等，跌幅由10%至51%不等。

羅素街曾被喻為全球最貴地段，名店林立，但疫情下，租金大幅回落，租戶亦由名錶、珠寶變為售賣口罩、生活用品及手機配件等民生舖。差估署重估差餉租值結果顯示，羅素街多個一線舖位租值均下跌，其中對正時代廣場的羅素街18號地下，下年度租值534萬元，按年跌25%。羅素街更罕有出現吉舖，據了解，該舖業主已減租至約50萬元放租，亦接受以每月約16萬元短租。差估署最新數字顯示，該舖租值按年急跌3成。

至於曾被喻為最貴呎租的銅鑼灣景隆街2號A舖，下年度租值約135.6萬元，按年急跌4成。該舖業主早年為增加租金收入，將A舖一拆二。A1舖現空置，A2舖則繼續租予找換店，該店呎租達2,075元。

銅鑼灣商舖租值急跌，波斯富街更出現大量吉舖，波斯富街65號地下及閣樓空置多時，下年度租值按年暴跌五成，仍未有人承租。同一條街更有多個短租舖，分別售賣運動用品及瑞士名錶等，更有時裝店日前剛結業。

國際大品牌撤出中環一線街道

除了銅鑼灣變天外，不少國際大品牌亦撤出中環一線街道。《蘋果》記者月中視察雪廠街至中環街市的一段皇后大道中，短短約460米的街道已發現有約9間「吉舖」或未有營業的店舖，不少更是複式巨舖。

其中皇后大道中泛海大廈地下的兩層巨舖已空置，該舖前身為英國時裝品牌旗艦店，但去年撤出香港，差估署數字顯示，該舖下年度租值為1,692萬元，按年下跌25%。而皇后大道中的品牌商舖也趨「平民化」，其中潮牌MCM去年撤出娛樂行地庫後，該舖位由連鎖運動用品店承租，下年度租值按年跌15%；DON DON DONKI去年10月也進駐原址曾是東方表行的皇后大道中100號，下年度租值跌20%。

華人行被稱為雙邊「龍頭舖王」的地下G1號舖，原為瑞士鐘錶行Swatch的旗艦店，面積約1,093呎，惟品牌去年6月提早撤租離場，今年初由本地口罩品牌mask lab，以月租30萬元承租。差估署最新租值顯示，該舖下年度租值約1,056萬元，按年下跌15%。

柏麗購物大道吉舖佔整體近3分1

人來人往的尖沙嘴同樣不敵疫情，吉舖情況嚴峻，記者本月初統計加連威老道，由加拿分道至漆咸道南一段短短300米馬路，兩旁共有30間店舖空置或正在招租，較去年27間有所上升，比較前年14間更激增逾倍。該段加連威老道亦有不少臨時店舖進駐，如售賣衣物或日用品等，而加連威老道最少兩間地舖下年度租值急跌4成。

另外，以往多由連鎖名牌承租的柏麗購物大道亦有不少空置店舖，整條購物大道共有68個舖位，當中空置、已拉閘或除下門牌的店舖便有21間，佔整體店舖數目近3分之1。差估署數字顯示，柏麗購物大道有地舖下年度租值急跌3成。

旺角人流減 莎莎旗艦店結業 短期舖大增

至於油麻地至太子之間的彌敦道、及登打士街至惠豐中心的西洋菜南街，則分別有約30間和10間地舖未有營業或正在招租，人流也顯然較昔日少。以短期租約進駐彌敦道和西洋菜街的商戶明顯增多，用作銷售家品開倉、出口衣物及首飾直銷等。

記者本月視察西洋菜南街，發現連鎖化裝品店莎莎位於38至40號三層的旗艦店、毗連26至36號遠景大廈地下的萬寧分店，均已結業，兩個舖位也貼上「招租」通告。該萬寧分店隔離地舖曾為瑞士天梭表的專門店，但現時已變成電子特賣場。

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